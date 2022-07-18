Министр образования Андрей Иванец рассказал корреспонденту БЕЛТА об увеличении количества часов на русский и белорусский языки в школе.

Министр напомнил, что на уровне общего среднего образования есть четко регламентированное количество учебной нагрузки, которую может выдерживать учащийся в зависимости от возрастной и психоэмоциональной составляющей. «Должны быть расставлены приоритеты. У нас два государственных языка. До сегодняшнего момента в три раза меньше часов было выделено на государственные языки — один на русский, один на белорусский, — по сравнению с иностранным. А мы готовим культурных, воспитанных специалистов для нашей страны, для экономики Беларуси. Очевидно, что был определенный перегиб в этом вопросе. В любом случае даже при увеличенной нагрузке на русский и белорусский языки с нового учебного года количества часов на иностранный язык остается больше, чем на государственные языки. Более того, нельзя забывать, что есть внеурочная деятельность: есть большое количество факультативов, дополнительных занятий, которые способствуют точной индивидуальной траектории подготовки наших учащихся. Здесь у нас созданы полноценные условия для того, чтобы вырастить всесторонне развитую личность, ни в коем случае не умаляя значимость иностранного языка», — подчеркнул Андрей Иванец.

Он отметил, что в новом учебном году будет работать много нововведений. «Сейчас главная задача — провести подготовительную работу с учителями, с родителями и с учащимися. Она включает в себя как проведение мероприятий по информированию, так и подготовку материально-технической базы всех наших учреждений образования. Мы прекрасно понимаем, от того, в какие стены, в какой коллектив придут наши учащиеся, зависит не только их настроение, но и уровень образования, который они получат», — заключил министр.