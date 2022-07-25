В Минске милиционеры задержали двух курьеров телефонных мошенников. Такая информация опубликована в Telegram-канале МВД, сообщает БЕЛТА.

В поле зрения правоохранителей попали двое минчан 22 и 28 лет. Они забирали деньги у пенсионеров, а потом переводили в криптовалюту.

«За несколько дней двое пенсионеров передали задержанным $8,3 тыс. на лечение якобы попавших в ДТП родных. Одна из потерпевших отдала деньги мошенникам, несмотря на то, что знала — дочь находится в Германии. Примечательно и то, что женщина неоднократно слышала о таком способе обмана и все равно попалась на уловку аферистов», — обратили внимание в МВД.

Следователи возбудили в отношении фигурантов уголовные дела за мошенничество в крупном размере.