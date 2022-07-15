Мы можем вспомнить, что 2008-м дефицит пшеницы довел мир до «арабской весны». Обратите внимание, что и сейчас коллективный Запад снова раскачивает тему голода для развала мировой экономики.

Уроки Второй мировой войны человечество усвоило, к сожалению, ненадолго. Но все-таки в мире делали все, чтобы ликвидировать голод.

В последнее время пакеты санкций в отношении Беларуси, России уничтожили пути поставки энергоносителей, удобрений, продовольственных товаров и привели к нехватке продукции во всем мире.

Мне кажется, что нынешняя угроза голодных бунтов в некоторых государствах создана искусственно теми, кто извлечет из этого выгоду.

Вопреки всему, на протяжении последних 30 лет в нашей стране вкладывались значительные средства в развитие сельского хозяйства и перерабатывающую промышленность. Благодаря этому продовольственная безопасность в нашей стране обеспечена на 100 процентов. И в этом заслуга нашего Президента, который делает очень многое, чтобы мы, белорусы, были сильными, обеспеченными и никогда не узнали, что такое голод!

Но главное сейчас для Беларуси то, что ситуация на продовольственном рынке – это шанс хорошо заработать. Наша страна производит больше продуктов, чем потребляет. Поэтому никакие санкции и колеблющиеся курсы валют не смогут заставить нас, белорусов, свернуть с курса мира, спокойной трудовой жизни и развития.