Малюся я небу, зямлі і прастору,

Магутнаму Богу — ўсясвету малюся,

Ва ўсякай прыгодзе, ва ўсякую пору

За родны загон Беларусі.

(Янка Купала. Мая малітва)

7 июля исполняется 140 лет со дня рождения классика белорусской литературы, народного поэта Беларуси, драматурга, публициста, академика Национальной академии наук Беларуси и Академии наук Украины Янки Купалы.

Янка Купала поднял белорусское художественное слово на небывалую высоту, его творчество сравнивают с лучшими образцами мировой литературы, оно представляет собой настоящую энциклопедию жизни белорусского народа. От первого до последнего стихотворения оно принадлежит Беларуси и ее национальной культуре. Поэзия Янки Купалы — это прежде всего поэзия чувств, эмоций, глубоких размышлений и переживаний. В разное время, в зависимости от обстоятельств, лирик становился то поэтом-гражданином, то пророком, то философом. Как никто из белорусских поэтов Купала содействовал формированию техники стихосложения, привнес свои ритмы, интонации, определил наиболее перспективные пути, по которым в наше время развивается белорусская поэзия.

Страницы биографии

Родился Янка Купала (Иван Доминикович Луцевич) 7 июля 1882 года в фольварке Вязынка Молодечненского района Минской области в семье Доминика Онуфриевича и Бенигны Ивановны Луцевичей. Родителями поэта были обедневшие белорусские шляхтичи, арендовавшие земли в помещичьих угодьях. В детстве будущему поэту приходилось много помогать отцу. Род Луцевичей известен с начала XVII века. Дед поэта арендовал землю у Радзивиллов, но был изгнан ими из родных мест. Этот факт лег в основу купаловской драмы «Раскіданае гняздо».

В 1898 году окончил народное училище в местечке Беларучи. После смерти отца в 1902-м Янка Купала работал домашним учителем, писарем в помещичьем имении, приказчиком и др. Позже он устроился чернорабочим на местный винокуренный завод. Хотя тяжелый труд отнимал у молодого человека много времени, ему удавалось выкраивать свободные часы на самообразование. Вскоре будущий поэт ознакомился практически со всеми книгами из отцовской и помещичьей библиотек.

Первое стихотворение на белорусском языке «Мая доля» было опубликовано в газете «Северо-Западный край» в 1904 году. После этой публикации Купала начал систематически появляться в печати; стихотворение «Мужык», опубликованное в том же году, стало началом восхождения на литературный олимп. Позднее были написаны поэмы «Адвечная песня», «Сон на кургане», «Яна і я», «Курган», «Бандароўна», «Магіла льва». Янка Купала, помимо собственных стихотворных сочинений, занимался активной переводческой деятельностью. В частности, им на белорусский язык было переведено «Слово о полку Игореве», произведения Адама Мицкевича, Тараса Шевченко, Александра Пушкина, либретто оперы Станислава Монюшко «Галька».

В 1908-1909 годах Купала жил в Вильне, где работал в редакции первой белорусской газеты «Наша ніва». Там он познакомился с актрисой Павлиной Меделкой, которой одно время был сильно увлечен и в честь нее назвал героиню своей первой пьесы «Паўлінка». В этот период произошло и знакомство с будущей женой поэта — Владиславой Станкевич.

В 1909-1913 годах учился в Санкт-Петербурге на подготовительных общеобразовательных курсах Александра Сергеевича Черняева.

3 июня 1912 года Купала завершил свою первую пьесу «Паўлінка», которая в том же году была издана в Санкт-Петербурге и поставлена на сцене — сперва в Санкт-Петербурге, а затем в Вильне.

Осенью 1913-го возвратился в Вильну, где сначала был секретарем Белорусского издательского товарищества, а потом вновь работал в «Нашай ніве». В Вильне поэт познакомился с выдающимся деятелем русского символизма Валерием Брюсовым, который обратил внимание на активно публикующегося автора и изъявил неподдельный интерес к его поэтическому творчеству. Брюсов стал первым русским автором, который начал переводить белорусского поэта на русский язык.

В 1915 году Купала поступил в Московский городской народный университет имени Альфонса Леоновича Шанявского. Однако его намерениям продолжить учебу помешала всеобщая мобилизация, объявленная в связи с Первой мировой войной. Уже в начале 1916-го поэта-студента призвали в армию, где он служил в дорожно-строительном отряде Варшавского округа путей сообщения. Октябрьская революция застала его в Смоленске.

В 1916-1918 годах, когда Янка Купала был на фронте, он не написал ни одного произведения. Однако позже поэт в своей лирике обратился к теме выживания отдельной личности и народа в целом во времена исторического перелома.

В 1919-м переехал в Минск, где и жил до начала Великой Отечественной войны. Янка Купала принимал активное участие в литературно-общественной и культурно-художественной жизни, в том числе в создании Белорусского государственного университета, Академии наук Беларуси, национального театра и республиканских издательств. В 1925 году Янке Купале было присвоено почетное звание народного поэта Беларуси, в 1928 — академика Национальной академии наук Беларуси, в 1929 — академика Национальной академии наук Украины.

В Великую Отечественную войну Янка Купала жил в Москве, где трагически погиб в 1942 году в гостинице «Москва». Первоначально был погребен на Ваганьковском кладбище в Москве, а в 1962-м урну с его прахом перевезли в Минск, где Купала был перезахоронен на Военном кладбище рядом с могилой матери (умершей в оккупированном Минске на другой день после сына, о гибели которого она так и не узнала). Над могилой Янки Купалы воздвигнут мемориал.

Память о поэте

Именем Янки Купалы названы Институт языка и литературы Национальной академии наук Беларуси, Национальный академический театр в Минске, Гродненский государственный университет, библиотеки, школы, улицы во многих городах и населенных пунктах Беларуси. Действуют Государственный литературный музей Янки Купалы в Минске и его филиалы «Окопы», «Яхимовщина», «Вязынка», «Левки». При этом «Вязынка» и «Левки» получили статус Купаловских мемориальных заповедников.

Литературно-мемориальный заповедник «Вязынка» был создан в 1972 году к 90-летнему юбилею со дня рождения Янки Купалы. Ранее в родовой деревне белорусского поэта находился филиал музея, расположенного в Минске. При создании проекта архитекторы постарались сохранить естественный ландшафт Вязынки с ее планировкой, деревьями и водоемом. Для этого они изучали материалы архивов, различные сведения из библиотек, газет и журналов, а также воспоминания местных жителей Вязынки. Площадь заповедника Янки Купалы составляет около 21 га. Дом, где когда-то жил Янка Купала, сегодня выглядит так же, как и в XIX в. В нем находятся двое сеней и две жилые комнаты. Семья Луцевичей жила в левой половине дома. В правой части жил дядя писателя. Сегодня там располагается литературная экспозиция музея. Рядом с домом растут деревья, посаженные женой Янки Купалы совместно с белорусскими писателями и поклонниками его творчества. В 1948 году на доме белорусского песняра была установлена памятная табличка, а позже на центральной аллее заповедника «Вязынка» появился бронзовый бюст Янки Купалы, созданный известным белорусским скульптором Заиром Азгуром.

Купаловский мемориальный заповедник «Левки» был открыт в 1978 году и занимает площадь в 19 га. Здесь воссоздана дача поэта. В 1935-м, после посещения этих мест во время командировки, Янка Купала был восхищен красотой Оршанского края и принял решение соорудить для себя дачу на великолепном берегу реки Днепр неподалеку от деревни Левки. Сюда он приезжал каждый год, находясь на даче с ранней весны и до поздней осени, потому что там ему хорошо писалось. Литературно-документальная экспозиция в мемориальном заповеднике «Левки» посвящена жизни и творчеству поэта периода 30-х годов, так называемого левковского периода. Мемориальный заповедник в деревне предоставляет возможность соприкоснуться с историей жизни и творчества одного из величайших белорусских писателей. Скульптор Анатолий Аникейчик создал памятник поэту: каждый, кто приедет в Левки, имеет возможность присесть на скамейку рядом с Янкой Купалой и полюбоваться красотой этого уголка.

Государственный литературный музей Янки Купалы в Минске расположен в самом центре столицы на берегу Свислочи. Он был открыт 20 сентября 1945 года, первым его директором была жена поэта — Владислава Францевна Луцевич. До 1951 года музей размещался в Доме профсоюзов, с 1951 по 1959-й — в Доме писателей, а в 1959 году музей Янки Купалы переехал в свое собственное здание, построенное по проекту архитекторов Виктора Волчека и Ивана Володько. Ранее на этом месте располагался дом Янки Купалы, в нем он жил с семьей с 1927 по 1941 год, но дом сгорел в первые дни Великой Отечественной войны. Сегодня в музее хранятся вещи, связанные с жизнью Янки Купалы: книги, документы, автографы, а также многочисленные работы художников, скульпторов и народных умельцев, посвященные поэту. Здесь обновлены интерьеры рабочего кабинета и гостевой Янки Купалы. В музее проводятся смотровые и тематические экскурсии и выставки, организуются встречи с известными белорусскими писателями, художниками и композиторами. Можно послушать записи голоса Янки Купалы и посмотреть киноленту, на которой он запечатлен.

С 1946 года в Белорусском государственном университете проводятся Купаловские чтения. Они стали профессиональным форумом для обсуждения научных достижений и проблем купаловедения.

В 1982 году 100-летний юбилей со дня рождения белорусского поэта по решению ЮНЕСКО отмечался в международном масштабе.

Произведения Янки Купалы переведены на более 110 языков. По его сочинениям созданы песни, оперы, симфонии, вокально-симфонические поэмы. Образ поэта воплощен в произведениях изобразительного искусства. Жизни и творчеству Купалы посвящены хроникально-документальные фильмы «А кукушка куковала…», «Путь поэта», телефильмы «За счастьем, за солнцем», «Паклон мой народу за песні», «Никогда я не умирал», «Месса по Купале», видеофильм «Найдешь Отчизну близко».

Памятники поэту установлены в Вязынке, Левках, Радошковичах, на минском Военном кладбище, в столичном парке имени поэта, в Москве. В Эрроу-Парке в Монро (США, штат Нью-Йорк) есть бронзовый бюст поэта. Монумент Янки Купалы был создан белорусским скульптором Анатолием Аникейчиком и архитектором Сергеем Ботковским и в 1973 году представлен американской стороне. Памятник расположен рядом с монументами Александру Пушкину, Тарасу Шевченко и Уолту Уитмену. Установлены мемориальные доски в честь белорусского поэта в Риге и Вильнюсе, памятный знак в польском Гданьске.

В 2017 году национальная киностудия «Беларусьфильм» выпустила 26-минутную ленту «Янка Купала». Документальный фильм рассказывает об отношении белорусов к родной культуре и поэтическому наследию Янки Купалы.

В 2018 году в Минске прошла презентация первого тома персональной энциклопедии «Янка Купала» в Государственном литературном музее Янки Купалы в Минске. Персональная энциклопедия «Янка Купала» — это интернациональный проект, выпущенный тиражом в 1,5 тыс. экземпляров. В нем содержится информация не только о белорусских деятелях культуры, искусства, но и о представителях зарубежья, которые связаны с творчеством поэта. Например, о китайском художнике Ао Тэ, создавшем портрет Янки Купалы, Хизри Газиевиче Асадулаеве, который впервые в белорусской литературе перевел стихи поэта на каратинский язык. В издании рассказывается про переводчиков произведений Купалы на русский, казахский, грузинский, болгарский, татарский, чувашский, туркменский и другие языки. Отдельно выделены темы: «Армянская литература и Янка Купала», «Англоязычный мир и Янка Купала», «Азербайджанская литература и Янка Купала» и другие. В книге собраны сведения о местах, где в свое время побывал Купала: России, Грузии, Словакии, Финляндии и др. При содействии Государственного литературного музея Янки Купалы в издание вошли статьи о Льве Дашкевиче — авторе художественных фотопортретов Купалы 1923 и 1924 годов, дворянском роде Замбжицких, который владел имением Вязынка, а также более 300 иллюстраций.

В конце июня в Национальной библиотеке Беларуси открылась литературно-художественная выставка «Песняры земли белорусской», посвященная 140-летию со дня рождения белорусских писателей Янки Купалы и Якуба Коласа. Она будет работать по 25 декабря. Творческое наследие писателей представлено в изданиях, оригиналах иллюстраций к произведениям, личных вещах и документах поэтов. Все это собрано из фондов Национальной библиотеки Беларуси, Национального архива Республики Беларусь, Государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа и Государственного литературного музея Янки Купалы.

В Музее истории Великой Отечественной войны при участии государственного литературного музея писателя 24 июня открылась выставка о жизни и творчестве Янки Купалы в военные годы «Шчаслівых перамог, свабодны мой народзе!».

1 июля 2022 года в месте, где когда-то жил народный поэт, в поселке Копысь Оршанского района была открыта скульптурная композиция с бюстом Янки Купалы. Бюст был создан китайским скульптором У Вэйшанем. Это подарок посольства Китайской Народной Республики в Беларуси, представители которого побывали в музее-усадьбе Янки Купалы в Левках и впечатлились жизнью и творчеством классика.

7 июля в парке имени Янки Купалы состоится церемония возложения цветов к памятнику в честь дня рождения поэта.

9 июля в Купаловском мемориальном заповеднике «Вязынка» пройдет фестиваль поэзии, песни и народных промыслов «Одной мыслью о счастье Беларуси…», посвященные 140-летию со дня рождения первого народного поэта Беларуси Янки Купалы.

БЕЛТА