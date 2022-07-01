С 1 июля в Беларуси начала работу единая автоматизированная система учета вакцинированных против COVID-19, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национального центра электронных услуг.

В центре отметили, что услуга успешно прошла опытно-промышленную эксплуатацию в июне.

В систему вносится личная информация о вакцинированном (ФИО, дата рождения, паспортные данные, гражданство, номер телефона), информация о первой дозе вакцины от коронавируса (дата введения доз, наименование препарата, страна-производитель, номер партии вакцины), а также информация о медработнике, который вводил препарат (фамилия, имя, отчество). Такие же сведения добавляются после введения бустерной дозы вакцины от COVID-19.

Граждане Беларуси и вакцинированные в стране иностранцы могут загружать свои данные из системы в приложение «Путешествую без COVID-19». Также любой гражданин с использованием публичного портала или мобильного приложения сможет просмотреть сведения о своих вакцинациях и сертификатах, предъявить в случае необходимости для контроля.

Создание единой автоматизированной системы учета вакцинированных против COVID-19 предусмотрено постановлением Совета Министров от 4 апреля 2022 года №202 для того, чтобы оказывать услуги в Беларуси тем физлицам, которые перемещаются по территории ЕАЭС с помощью приложения «Путешествую без COVID-19».

В пресс-службе добавили, что в планах центра вести учет в этой системе прививок и против иных заболеваний.