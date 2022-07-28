Кризис в сфере энергоносителей, инфляция, отставки глав правительств, пожары в Европе и США выдавливают Украину из топа новостей, и подогревать к ней интерес становится все сложнее. Зеленский примелькался, и его заявления уже не оказывают должного эффекта. Да и вскрывшиеся факты продажи поставляемого Западом вооружения в третьи страны не способствуют поднятию рейтингов. Для исправления ситуации защитники и спонсоры молодой демократии запускают в работу самый очевидный и отработанный вариант: смещают акцент с дискредитировавшего себя Зеленского на его жену. Из нее уже давно пытаются вылепить то ли Элеонору Рузвельт, то ли Надежду Константиновну Крупскую. И первая, и вторая были соратницами своих мужей, принимали активное участие в общественно-политической жизни своих стран и действительно имели вес. Но, или фактура не та, или пиарщики плохо стараются, из Олены Зеленской в результате получается очередная Тихановская, такая же фальшивая и деревянная. Отрабатывая поставленную задачу, Зеленская просит оружие у Конгресса США, а затем принимает участие в очередном фотосете для глянца (а это удовольствие стоит немалых денег). Но ни потраченный бюджет, ни декорации для съемок, ни натужные попытки четы Зеленских изображать скорбь не могут скрыть лицемерие, неискренность и пустоту в глазах.

Вопрос в том, как эта показушная фотосессия и интервью в модном журнале помогут Украине и украинцам? Девальвируется валюта, население нищает катастрофическими темпами, в стране вполне реален тотальный дефицит энергоносителей и продовольствия. «Нафтогаз» объявил о дефолте, подобная проблема угрожает не только другим крупным госкорпорациям, но и самой Украине, если, конечно, до этого момента она не прекратит свое существование как государство. И это не говоря о том, что в результате массовых обстрелов ежедневно гибнет мирное население. У американцев для обозначения подобных случаев имеется нейтральное и обезличенное определение – «collateral damage» (сопутствующие потери). Видимо, для Олены Зеленской, смерти гражданского населения тоже всего лишь «collateral damage», если она просит у западных друзей еще больше оружия. Главное, что ни она, ни ее дети, находясь в одной из европейских стран, не войдут в подобную статистику.

Почему-то все украинские голуби мира действуют в общей связке с американскими ястребами войны.

Анна ЛИТАШ