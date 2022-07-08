Все познается в сравнении

Пока правительство одной страны с гордостью заявляет об окончании строительства заграждения от, не побоюсь этого слова, экзистенциальной угрозы, глава другого государства в этот же день принимает решение о безвизе для населения страны-соседки. Как вы понимаете, речь идет о Беларуси и Польше, граждане которой с 1 июля по 31 декабря могут посетить нашу страну без оформления визы. В общем, омрачили мы праздник польским властям.

Они так старались защитить восточные рубежи ЕС от «агрессивной политики» Лукашенко, который «хотел дестабилизировать ситуацию в регионе до нападения России на Украину», даже 186-километровый забор построили, чтобы обеспечить «защиту польских служб от агрессивных действий нелегальных мигрантов и служб белорусского режима». Это, кстати, цитаты из новости на сайте польского правительства. Только премьер-министр Моравецкий с облечением выдохнул, заявляя на фоне неприступного забора, что внутренняя безопасность обеспечена и теперь можно «концентрироваться на том, что является нашим и европейским наивысшим приоритетом, то есть на помощи воюющей Украине», как Беларусь ввела для поляков безвиз и стратегическая безопасность пана Матеуша накрылась медным тазом. В первые же дни после принятия решения о безвизовом въезде более 150 жителей Польши не преминули воспользоваться этой возможностью. И, как показывает практика с Литвой и Латвией, желающих приобрести топливо и продукты по выгодной цене будет становиться все больше. Тем более, что в Польше один из самых высоких уровней инфляции в ЕС, и в ближайшее время ситуация вряд ли улучшится.

МИД Польши сразу же опубликовал обращение к своим гражданам, в котором рекомендовал воздержаться от любых поездок в Беларусь, в том числе в профессиональных целях и по неотложным семейным делам (по классификации ведомства подобная рекомендация означает самый высокий уровень опасности). Обосновали такое заявление ростом напряженности и военными событиями в регионе. А замглавы МИД Яблонский заявил, что белорусские власти враждебно относятся к Польше: «Если кто-то хочет рискнуть, находясь на территории страны, считающей Польшу врагом, то он должен понимать, что риск очень серьезен, потому что там враждебные намерения».

Будет ли для Беларуси профит от приезда поляков? Безусловно. Как минимум они привезут деньги в наш бюджет. Но наибольшая польза в другом: правительство Польши начиная с 2020 года активно действовало против нашей страны, рассказывая своему населению о «варварстве режима» и репрессиях в Беларуси, о притеснении поляков, об осквернении мест польской национальной памяти (это заявляют те, кто уже 6-й год сносит памятники нашим солдатам). У жителей соседней страны сейчас есть отличная возможность все увидеть своими глазами и поделиться впечатлениями со своим знакомыми.

А мы понаблюдаем, как скоро поляки начнут задавать своим властям вопросы по поводу проводимой ими политики в отношении соседей.