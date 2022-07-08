На этой неделе НАТО в срочном порядке принял в свои ряды Швецию и Финляндию. Этому предшествовали напряженные переговоры и жаркие споры, так как Турция напрочь отказывалась давать свое согласие на прием новоиспеченных членов альянса, если шведы не выполнят условия Анкары.

Разменной монетой в политическом торге стали курды. Эрдоган потребовал выдачи членов рабочей партии Курдистана (РПК) и оппозиционной организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO. Швеция пытается затянуть процесс, но для турецкого лидера это принципиальный вопрос. А Эрдоган умеет добиваться своего, так что велика вероятность, что курдов и гюлленистов все-таки выдадут Турции. Все просто: проблему нужно решить, а если для этого придется пожертвовать десятком-другим беженцев… Жалко, конечно, но это же для общего блага и достижения высших целей.

А если Польше или Литве дадут команду восстановить добрососедские отношения и наладить диалог с Беларусью, и мы выдвинем похожее требование? Я вполне допускаю, что соседние страны примут эти условия: к «лидерам белорусской демократии» там уже давно неоднозначное отношение, да еще и содержать их приходится. А в мире сейчас кризис, надо думать, как свое население поддержать. И, честно говоря, людей типа Тихановской, Латушко и иже с ними мне совершенно не жалко. Это обычные предатели своего народа. Так что снимут ли их там с довольствия и спишут в утиль, как отработанный материал, или все-таки выдадут в Беларусь, где их ждет суд, – ни то, ни другое никакого сочувствия не вызывает. Уж слишком они старались испортить белорусам жизнь в стремлении выслужиться перед хозяином.

А вот остальные уехавшие… Какая судьба ждет их? И речь не о тех, кто интегрировался в общество другой страны. Чаще всего это специалисты с востребованными в стране переезда профессиями, которые решили вопрос с работой и жильем заранее. Но трудовая миграция и хедхантинг – явления не новые. Поговорим о людях, которые по глупости, на эмоциях, наивно полагая, что в других странах все поголовно зарабатывают много денег, живут в красивых больших домах и вообще делают все, что заблагорассудится. Они искренне в это верили, восторгались прекрасной жизнью – «не то, что у нас». Однако по приезде многие из них столкнулись с неприглядной реальностью. Часть из них участвует в оплачиваемых политических митингах и протестных перформансах, но на такой деятельности долго не протянешь. Кто-то, не найдя применения своим навыкам, вынужден заниматься низкооплачиваемым неквалифицированным трудом.

Недавно узнала, что семья, у которой в Гомеле было два кафе и доход, в принципе, был стабильным, сейчас вынуждена ютиться в Варшаве на чердаке, где даже нет окон. Видимо, тоже поверили, что где-то будет лучше. Но сравнение как было и как стало, к сожалению, явно не в пользу последнего.

Есть и более радикальные примеры. На днях были опубликованы показания плененных на Украине наемников из батальона-полка «Калиновского». Один из них рассказал, что в нацполк он попал через «Белорусский дом» в Варшаве. Сейчас они, естественно, сожалеют и разочарованы, заявляют, что их «использовали как политическую марионетку». Невинными младенцами их, конечно, не назовешь, но и отрицать, что им знатно промывали мозги, нельзя.

Под влиянием иллюзий и сладких речей люди сломали жизни себе и близким, стали пешками в чужой игре. А учитывая кризисные явления в мире, ситуация будет становиться только хуже.