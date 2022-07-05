Любое оружие является средством повышенной опасности, уже сама его нахождение в доме или квартире, а также боеприпасов к нему, взрывчатых веществ и взрывных устройств, является небезопасным как для их обладателей, так и для окружающих. Совершаемые правонарушения с использованием данных предметов приносят тяжелые травмы и гибель граждан.

Оружие и патроны должны храниться по месту проживания владельцев, с соблюдением условий, обеспечивающих их сохранность и безопасность, исключая доступ посторонних лиц. Это может быть запирающийся на замок сейф или металлический шкаф а также ящик из высокопрочных материалов либо деревянный, обитый железом. Помещения или места хранения охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом, спортивного огнестрельного оружия с нарезным стволом и охотничьего комбинированного оружия должны быть оборудовано техническими средствами охранной сигнализации.

В домашних условиях оружие следует хранить разобранным. Ружья и боеприпасы полагается хранить отдельно друг от друга, в металлических шкафах, сейфах с надежными запорами. Снаряженные патроны, капсюли и порох — вдали от нагревательных приборов. Дымный порох — отдельно от бездымного. Желательно не хранить порох в одном месте с капсюлями и патронами.

Металлический ящик с замками исключает доступ к оружию посторонних лиц и детей. Он способствует сохранности оружия больше чем, например, гвоздь, вбитый в стену для того, чтобы повесить на него ружье или хранение ружья в нише дивана. В то же время при длительном отсутствии охотник будет ощущать себя более спокойно и комфортно, зная, что его оружие находится под замком в металлическом ящике или сейфе, и им никто не сможет воспользоваться.

Крепить или не крепить оружейный сейф (шкаф) к стене, а лучше ещё и к полу? Лучше закрепить. Эти изделия имеют большое значение отношения высоты к площади основания и поэтому не очень устойчивы, особенно если перегрузить внутреннюю поверхность двери. Вы уверенны, что сможете увернуться от падающего сейфа? А если при ударе в этом сейфе что-нибудь взорвётся или выстрелит? Если в доме есть дети — крепить сейф обязательно! Профессиональн закрепленный сейф злоумышленники в большинстве случаев не смогут утащить к себе, чтобы там неторопливо его вскрывать в «тихой» обстановке.

Оставленное в гаражах, сараях, автомашинах, на дачах оружие зачастую приводит к кражам, а порой и к совершению преступлений с его применением.

К владельцам оружия, как к лицам имеющим право обладать предметами, представляющими повышенную опасность, налагаются повышенные обязательства по обеспечению его сохранности, за ненадлежащее хранение огнестрельного оружия законным владельцем, создавшее условия для использования этого оружия другим лицом, повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения, ст. 300 УК Республики Беларусь, предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до двух лет.

Наличие охранной сигнализации, является гарантированным способом защиты своего имущества. Если Вы приняли решение оборудовать квартиру, дом или отдельные помещения охранной сигнализацией, тогда Вам необходимо обратиться в территориальное подразделение охраны для подачи соответствующего заявления по адресу: г. Буда-Кошелёво ул. 50 лет Октября, 15, или телефонам: 7-56-20, 7-56-22.

Напоминаем, что за незаконное хранение и сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ статьей 295 УК Республики Беларусь установлена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 7 лет с конфискацией имущества. Лица, добровольно сдавшие оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства освобождаются от уголовной и административной ответственности. Добровольно сдать опасные предметы, а также сообщить о фактах незаконного хранения, местах нахождения оружия боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств вы можете по телефонам: 2-12-49 (дежурная часть ОВД), 2-32-42 (инспектор по разрешительной работе), или 102.

Старший инспектор по разрешительной работе

ОВД Буда-Кошелевского райисполкома

майор милиции С.И. Мелещенко