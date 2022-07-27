Можно ли пристрелять ружье в овраге? Нужна ли оплата госпошлины при пристрелке ружья?

В соответствии с п. 71 Правил охоты , пристрелка охотничьего оружия должна производиться в специально отведенных местах для пристрелки охотничьего оружия в охотничьих угодьях.

Пристрелка охотничьего оружия вне специально отведенных для этого мест может производиться охотниками в процессе охоты при наличии документов, перечисленных в пунктах 51 и (или) 54 настоящих Правил, в местах с естественным ограждением или в отдельных случаях в местах, хорошо просматриваемых на всю дистанцию полета пули и (или) другого снаряда.

Места для пристрелки охотничьего оружия выделяются каждым пользователем охотничьих угодий.

Пристрелка охотничьего оружия в местах для пристрелки охотничьего оружия может производиться круглогодично при наличии документов, предусмотренных в абзацах втором, третьем и пятом части первой пункта 51 или абзацах втором и третьем части второй пункта 54 настоящих Правил, или при проведении различных стрелковых соревнований, тренировок, обучения. Допускается проведение различных стрелковых соревнований, тренировок, обучения с использованием служебного и спортивного оружия по согласованию с пользователем охотничьих угодий. Ответственность за соблюдение мер безопасности несут руководители стрельб. Заряжать охотничье оружие разрешается только на линии, с которой может производиться стрельба.

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Жлобинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: ул. Петровского 45/2а тел. 2 76-30 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Жлобинская МРИ ОЖиРМ