В ЖКХ Минской области рассказали корреспонденту БЕЛТА, как проверить качество питьевой воды в домашних условиях.

Существует несколько действенных способов определения качества воды в домашних условиях. Самый простой — оценка по внешнему виду и вкусу. «Вода должна быть прозрачной, без осадка, химического или какого-либо другого запаха. Для определения степени прозрачности воду слоем 2 см следует налить в прозрачный стакан. Если текст на бумаге через стакан с водой читается легко, значит, вода прозрачная. Цветность воды определяется аналогичным образом. Следует налить 100 мл воды в прозрачный стакан и рассмотреть его на фоне белой бумаги. Органические вещества в воде придают ей темный цвет. В домашних условиях намыливанием можно определить жесткость воды. Если в воде плохо пенится мыло — вода жесткая. То же самое можно сказать и о воде, образующей осадок при кипячении», — рассказали в ЖКХ.

Вместе с тем, как уточнил генеральный директор ГО «ЖКХ Минской области» Юрий Кукашук, человек в домашних условиях не сможет оценить соответствие воды эпидемиологическим нормам, которые определяются отсутствием в ней болезнетворных бактерий, вирусов и простейших микроорганизмов, или качество химического состава воды. «В таких случаях в первую очередь нужно звонить в водоканал или районный центр гигиены. Водоканал пришлет бригаду, которая возьмет пробу воды на экспертизу»,- пояснил он.

Вода может приобретать рыжий цвет или вкус ржавчины вследствие технических проблем, уточнил гендиректор. «До конечного потребителя вода проходит длинный путь из скважины в водопровод, станцию обезжелезивания воды и трубопровод, откуда поступает в дома и квартиры людей», — подчеркнул он. Юрий Кукашук добавил, что поломка может возникнуть на любом из этапов транспортировки воды, а водоканал должен определить, на каком именно.