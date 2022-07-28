Комитетом государственного контроля Гомельской области изучается выполнение контролирующими и надзорными органами требований Указа Президента Республики Беларусь «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь».

В этих целях 03 августа с 10.00 до 12.00 по телефонам 8 (0232) 23-83-83, 23-83-76 в Комитете госконтроля будет проводится «горячая линия» с представителями субъектов хозяйствования, на которую можно сообщить о нарушениях со стороны контролирующих (надзорных) органов.

Поступившая в ходе проведения «горячей линии» информация будет тщательно изучена, при необходимости, Комитетом госконтроля будут приняты соответствующие меры реагирования