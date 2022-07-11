Празднование слета молодых патриотов, посвященного Победе советского народа в Великой Отечественной войне, под названием «Спасибо за победу!» проходило на озере Вир Чечерского района 8 и 9 июля. Побороться за победу в этом году собрались 6 команд, в том числе и из России.

Участники соревновались в сборе-разборе оружия, обустройстве лагеря, снаряжении магазина, приготовлении обеда солдата, состоящего из 3-х блюд, исполнении патриотической песни и стрельбе из пневматического оружия.

Команда нашего района уже второй год завоевывает первое общекомандное место, лидировав в сборе-разборе автомата, снаряжении магазина и творческом номере.

Поздравляем победителей!