В Беларуси разрабатываются критерии эффективности реализации государственной молодежной политики. Об этом сообщил министр образования Андрей Иванец на заседании коллегии Минобразования «О реализации государственной молодежной политики в Беларуси», передает корреспондент БЕЛТА.

«По поручению Администрации Президента Республиканский институт высшей школы разрабатывает критерии эффективности реализации государственной молодежной политики. Их широкое обсуждение пройдет 1 сентября», — рассказал министр.

Андрей Иванец отметил, что в готовящемся документе количественные показатели практически не будут фигурировать. «Они будут нивелированы. Ушло время, когда мы отчитывались о количестве проведенных акций, площадок и прочих мероприятий. Мы должны понимать, какой охват молодых людей осуществило то или иное мероприятие, а самое главное — с чем молодежь оттуда вышла. Поэтому без конкретных критериев оценивать результативность реализации государственной молодежной политики достаточно проблематично», — констатировал он.

В Министерстве образования прошло заседание коллегии «О реализации государственной молодежной политики в Беларуси». На повестке дня были вопросы, касающиеся системы подбора кадров по работе с молодежью на предприятиях и секретарей первичных организаций БРСМ, внедрения новых форматов информационно-разъяснительной работы с молодежью по актуальным вопросам общественно-политического развития страны, а также организации работы с молодежной аудиторией и информационного противоборства в интернете.