Европа воевать не хочет, но она сегодня полностью находится под сапогом Соединенных Штатов Америки. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава, передает корреспондент БЕЛТА.

«Конечно, Европа воевать не хочет. Никакие они не вояки. Но и понятно то, что Европа сегодня ничего не решает. Она полностью находится под сапогом вашингтонского куратора. Поэтому нам, ребята, расслабляться ни в коем случае нельзя», — подчеркнул Александр Лукашенко.