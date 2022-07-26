Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №253 «Об упрощенном порядке приемки в эксплуатацию объектов строительства», сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Документом предоставлено право местным исполнительным и распорядительным органам принимать в эксплуатацию одноквартирные жилые дома и нежилые постройки, возведенные гражданами без разрешений и проектной документации (за исключением расположенных в Минске). При этом такие постройки не будут признаваться самовольными.

Указ вступает в силу с 1 сентября 2022 года и носит временный характер (до 1 января 2025 года). Документ позволит узаконить самовольные постройки, возведенные гражданами на земельных участках, полученных ими до 1 сентября 2022 года.