Президент Беларуси Александр Лукашенко посещает с рабочей поездкой Слуцкий район, передает корреспондент БЕЛТА.

В центре внимания главы государства будет сельскохозяйственная тематика, в частности, вопросы уборки урожая зерновых культур. На примере работы агропромышленного предприятия ОАО «Козловичи-Агро» Президенту доложат о ходе уборочной кампании в целом по стране и в Минской области. Речь пойдет также о развитии молочно-товарных комплексов и новых подходах к их строительству хозяйственным способом. Президент посетит один из таких комплексов — ферму «Лесуны» хозяйства «Козловичи-Агро», построенную преимущественно за собственные средства предприятия и введенную в эксплуатацию в начале июня этого года. К настоящему времени на ферме содержится 10% поголовья основного стада при проектной мощности 800 голов и с перспективой увеличения до 1,5 тыс.

Рабочая поездка главы государства стала практическим продолжением республиканского селекторного совещания по уборке урожая, которое состоялось в начале этой недели.

Как сообщалось БЕЛТА, на селекторном совещании Президент поручил на местах четко определить тактику уборки, чтобы обеспечить максимальный урожай и не допустить потерь. «Вы даже не представляете, насколько будет спрос на продукцию сельского хозяйства, в том числе и на зерно. Но мы зерно на экспорт продавать не собираемся. Нам надо его пропустить через животноводство, получить молоко, мясо и прочее. И эту продукцию продать на международных рынках», — заявил Александр Лукашенко.

«Поверьте, что в будущем году и еще через год нынешнее зерно будет дороже тех денег, которые есть сегодня. То есть цена на зерно и другие сельхозпродукты значительно возрастет. Поэтому если есть возможность, надо положить на зиму, чтобы зимой и весной наши люди могли получить по нормальным ценам необходимую сельхозпродукцию. Стабилизационные фонды. Особенно в Минске и областных городах», — поручил глава государства.