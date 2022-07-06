Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды совместно с общественными экологами с 8 июля по 8 августа 2022 г. проводит акцию «Отдых без вреда природе», сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

«Экологическая акция проводится с целью популяризации бережного отношения граждан к природной среде. В этот период государственными инспекторами по охране окружающей среды будут организованы рейды по предупреждению нарушений гражданами природоохранного законодательства во время посещения зон отдыха и особо охраняемых природных территорий, любительского рыболовства. Кроме того, с отдыхающими будут проводиться разъяснительные беседы об организации досуга без вреда природе», — рассказали в Минприроды.

Как отметили в ведомстве, несмотря на то, что в стране с каждым годом оборудуется все больше специальных мест для отдыха и повышается уровень экологической культуры граждан, к сожалению, встречаются случаи безответственного отношения отдыхающих к окружающей среде. Наиболее частые нарушения: разведение костров в запрещенных местах, выжигание сухой растительности, мойка и стоянка транспортных средств вне установленных мест, несанкционированное размещение отходов, повреждение и уничтожение насаждений, в том числе краснокнижных растений, и другие.

Чтобы не наносить вред окружающей среде, Минприроды рекомендует гражданам отдыхать в специально оборудованных для этого местах и соблюдать 8 простых правил, с которыми можно ознакомиться на официальном сайте министерства.