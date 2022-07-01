Сегодня в картинной галерее имени Е.Е. Моисеенко прошло торжественное мероприятие, приуроченное окончанию мобилизационного учения с военными комиссариатами области, которое проходило с 22 июня по 1 июля.

Обращаясь к присутствующим, среди которых руководство района, руководители организаций и предприятий, военнообязанные и состав военного комиссариата, военный комиссар Буда-Кошелевского и Чечерского районов Владимир Петрусёв выразил слова благодарности всем, кто оказывал помощь в проведении мобилизационного учения, за добросовестное исполнение воинских обязанностей и долга.

– Результат учений показал, что в настоящее время наша страна находится в крепких руках и под надежной защитой наших военнообязанных. Они в очередной раз доказали, что могут отложить работу и все домашние хлопоты, одеть военную форму и, взяв в руки оружие, защитить свой дом и Родину. Следует отметить, что и местная власть, и организации района приложили все усилия для того, чтобы наша армия ни в чем не нуждалась. Должностные лица местных органов власти готовы организовать оповещение и сбор военнообязанных, стоящих в запасе, в установленное время. В целом же, руководство района заинтересовано в обеспечении спокойствия своих граждан. Весь силовой блок готов, как единое целое, выполнять задачи согласно своему предназначению как в мирное, так и в военное время. – подчеркнул Владимир Сергеевич.

Конечно же, в ходе мероприятия особые слова благодарности звучали в адрес девяти военнообязанных, которые с честью выполнили свой воинский долг и продемонстрировали отличную подготовку, а также сотрудников военного комиссариата.

Так, грамотами от военного комиссара за усердие и отличие по службе, достигнутые успехи при выполнении мероприятий мобилизационного плана, проявленную при этом разумную инициативу в проведении мобилизационных учений в 2022 году награждены: подполковник юстиции запаса Юрий Герцев, лейтенант запаса Руслан Подолячин, сержант запаса Станислав Лапицкий, и.о. директора центрального районного дома культуры Оксана Елисеенко. Благодарственные письма от военного комиссара за оказанную помощь в совершенствовании учебно-материальной базы военного комиссариата, подготовку мест боевого слаживания и размещения военнообязанных запаса отмечены: заместители председателя райисполкома Дмитрий Шпиганович и Людмила Кураликова, директор ДРСУ-184 Юрий Шоров, заместитель директора по хозяйственной части агротехнического колледжа Александр Громыко, директор КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» Николай Карпечкин, заместитель начальника РОВД райисполкома Евгений Овчинников, заместитель начальника РОЧС Игорь Залевский, директор ГОЛХУ «Буда-Кошелевский опытный лесхоз» Сергей Лозко, директор Буда-Кошелевского ПМС Александр Каминский, заместитель начальника участка электросвязи Эдуард Зайцев, председатель Уваровичского сельисполкома Виталий Пантелеенко, водитель автомобиля военного комиссариата Николай Чуешов.

Благодарственными письмами районного исполнительного комитета отмечены военнослужащие запаса, участвовавшие в мобилизационном учении: Александр Чечко, Руслан Подолячин, Денис Привалов, Александр Тузов, Сергей Короткевич, Артем Коваленко, Дмитрий Лялюхов, Станислав Лапицкий и Юрий Герцев. Слова благодарности и памятные подарки им адресовали профсоюзы и РО ОО «Белорусский союз женщин».

Хорошим дополнением к торжеству стали песни в исполнении Андрея Батаева.

«Авангард» узнал, какие впечатления остались у военнообязанных от сборов.

Денис Привалов, РУП «Белоруснефть-Особино»:

– На данных учениях моя должность – радиотелефонист гвардии, сержант. Вспомнил все то, что я осваивал еще в 2008-м году, даже сложностей никаких не испытал. Больше всего, конечно, запомнилась стрельба. Но очень соскучился по своей семье: телефоны у нас запрещены, так что мы общались только по таксофону.

Юрий Герцев, пенсионер:

– Я на учениях – заместитель начальника военного комиссариата и начальник позиционной группы. Последние военные сборы проходили в далеком 1995-м году. Несмотря на такой большой перерыв, было совсем не сложно вспомнить все навыки. Возможно, в этом мне помогла служба в Следственном комитете и Вооруженных Силах.

Дмитрий Лялюхов, РУП «Белоруснефть-Особино»:

— В Вооруженных силах я служил в 2000-м году – нес караульную службу в погранвойсках, чем занимаюсь и здесь. Честно говоря, после такого большого перерыва вернуться в военный режим оказалось не так легко. Очень благодарен сбору за новые знакомства. Мне кажется, такие мероприятия нужны и важны – никогда не будет лишним вспомнить и отработать ранее изученные навыки.

Ольга ЧЕРНЯКОВА, Алина ЮРИНСКАЯ

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