Комитета государственного контроля Гомельской области 7 июля с участием помощника Президента Республики Беларусь – инспектора по Гомельской области Рогащука Н.М., руководства Гомельского облисполкома, руководителей его структурных подразделений, иных организаций рассмотрены проблемы, недостатки и резервы повышения эффективности деятельности холдинга «Гомельская мясо-молочная компания».

Гомельская мясо-молочная компания – один из крупнейших холдингов Республики Беларусь по производству мясо-молочной продукции. В его структуру входят 5 мясоперерабатывающих и 7 молокоперерабатывающих организаций.

Коллегией отмечено, что организациями холдинга выпускается качественная и востребованная как на внутреннем, так и на внешних рынках продукция. Однако из-за посреднических схем при ее реализации производители недополучают значительные объемы выручки. Ряд участников холдинга, используя сырьевую зону области, вывозят за пределы страны значительные объемы продукции с низкой добавленной стоимостью, в то время как государственные перерабатывающие предприятия области не загружены на полную мощность. Крупнейшими государственными участниками холдинга допускаются факты расточительного расходования средств, а также закупок товарно-сырьевых ресурсов через посредников, наценки которых доходят до 330% (!).

Такое положение дел в том числе обусловлено ослабленным контролем со стороны управляющей компании холдинга и органа владельческого надзора, не обеспечившими надлежащее взаимодействие участников холдинга, позволяющее упростить сбыт продукции, закупку сырья и материалов, облегчить выход на внешние рынки.

В целях исправления сложившейся ситуации по результатам заседания коллегии органам государственного управления и управляющей компании холдинга внесены конкретные предложения по повышению эффективности деятельности организаций холдинга, исключению необоснованных посреднических схем, увеличению глубины переработки сырья и добавленной стоимости конечной продукции. Их реализация на контроле КГК.».

Председатель Комитета

государственного контроля

Гомельской области А.А.Игликов