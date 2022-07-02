В агрогородке Красный Берег Жлобинского района ребята возложили венки и цветы к мемориалу детям — жертвам Великой Отечественной войны, который был возведен на месте бывшего лагеря смерти.





Посещение этого знакового места сильно впечатлило ребят. Это не удивительно: у многих деды и прадеды воевали против фашизма, а после Победы рассказывали потомкам о том, что им пришлось пережить.



Александра МОЧАЛИНА, десятиклассница из Пензы:

— Я — активная участница конкурса «Большая перемена» и многих региональных мероприятий в своем городе. Для меня участие в проекте стало важным, поскольку хочу стать режиссером и снять фильм про своего дедушку, который вернулся с войны, но вскоре погиб. Благодаря экскурсии посетила многие исторические уголки России и Беларуси. Меня интересует тема войны, поэтому хочу больше о ней рассказывать людям. Очень впечатлил парк «Патриот» и танковый музей. Когда увидела в ангаре 300 отреставрированный танков, поняла, какой мощной является моя страна.



Михаил ЧИЖЕВСКИЙ, учащийся Минского областного лицея:

— Проект посвящен памяти жертвам Великой Отечественной войны. Те страшные годы не обошли стороной и мою семью: прапрадедушка Иван Венедиктович Решетко — военный врач, прошел Первую мировую и Великую Отечественную войну. На фронте не был, но спас 10 партизан: оказывал первую медицинскую помощь, когда они прятались у него в сарае в стогу сена. Его героические поступки не забыты: после 1945-го к нему на могилу приезжали потомки тех людей и возлагали цветы в благодарность за спасение. Я очень горжусь своим прапрадедушкой и хочу пойти по его стопам — стать военным хирургом.



Ранее мне не приходилось бывать в Красном Береге, но увидев мемориал и прочитав письмо бедной девочки, замученной фашистами, не могу сдержать слез.

Также эмоционально трудным стало для меня посещение Пискаревского мемориального кладбища в Санкт-Петербурге, посвященного жертвам блокады Ленинграда. Пробирало до дрожи, когда мы проходили мимо тысяч людей, погибших в те годы.

Сегодня часто переписывается история и наша задача сделать так, чтобы правда сохранялась в сердцах как можно дольше.



Анастасия ЯКУБЕНКО, школьница из Твери:

— На сайте конкурса «Большая перемена» проходил отбор желающих стать участником проекта. Нужно было предоставить видеовизитку, а также написать эссе на тему «Дороги памяти». Я описывала историю своего прадеда, который дошел до Берлина, отмечен многими званиями и наградами.

Практически с первых дней войны он вел дневник, в котором описывал Московскую битву, битву подо Ржевом и другие. Эта рукопись сейчас находится у моей семьи, я её тоже читала. Дедушка рассказывал реальные факты, от которых кровь стыла в жилах. Меня до сих пор поражает и впечатляет его сила духа, характера и воли.

Двухнедельная экскурсия на поезде прошла легко и непринужденно. На это повлияла атмосфера среди ребят: все очень сдружились, охотно общались и рассказывали о традициях и культуре своих стран. Оказалось, что мы — белорусы и россияне — очень друг на друга похожи.



Источник: http://gp.by

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