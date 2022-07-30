С нового учебного года у каждой школы появится единый отличительный элемент одежды. Также планируется введение обязательной школьной формы с 1 сентября 2023 года. «Авангард» поинтересовался у жителей и гостей аг. Губичи, как они к этому относятся.

Михаил НИКОЛАЕНКО,

учащийся гимназии №8 г. Жлобина:

– В нашей гимназии все учащиеся придерживаются официально-делового стиля одежды. Так, мой школьный гардероб включает несколько легких пуловеров, брюки и кроссовки, похожие на туфли. В такой одежде чувствую себя комфортно, а еще это красиво и модно. А вот рубашки и туфли не люблю. Думаю, если и вводить школьную форму, то нужно учитывать пожелания учащихся, ходить-то в ней будем мы.

Екатерина СЕМИХОД,

библиотекарь Губичской сельской библиотеки:

– Отношусь к этой идее положительно. Во-первых, все учащиеся будут выглядеть опрятно, а внешний вид учеников – лицо школы. Во-вторых, это воспитает чувство вкуса и стиля: классический костюм всегда в моде. Однако нельзя загонять ребят в жесткие рамки. Мне кажется, если предложат несколько вариантов школьной формы, каждый сможет выбрать то, что ему нравится.

Яна ГОРБАЧЁВА,

учащаяся Гомельского колледжа-филиала БелГУТа:

– Считаю, введение школьной формы облегчит жизнь родителям: не нужно думать, что купить ребенку к учебному году. Меньше будет и случаев буллинга: ни для кого не секрет, что одежда иногда является причиной травли. Я за школьную форму, но с возможностью вносить изменения. Ведь иногда хочется показать свою индивидуальность, а одежда – отличный способ это сделать.

Нина КОСТЮЧЕНКО,

пенсионерка:

– Когда я училась в школе, все ходили в форме. Это было красиво. А еще чувствовалось, что школа – одна большая семья. Поэтому считаю правильным введение единого стиля одежды. В учреждения образования нужно приходить для того, чтобы учиться, а продемонстрировать свой гардероб можно и в других местах. Например, на дискотеке.

Юрий ЕЖОВ, фото автора