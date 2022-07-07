Первую виртуальную больницу планируют открыть в ОАЭ в октябре этого года. Такую информацию сообщают РИА Новости со ссылкой на эмиратскую англоязычную газету Khaleej Times.

Занимается необычным проектом частная медицинская компания Thumbay Group. По планам фирмы госпиталь будет полноценным виртуальным медицинским учреждением. Здесь планируют использовать технологии искусственного интеллекта, а пациенты при общении с медперсоналом смогут использовать аватары.

Сотрудники аптеки в этой больнице будут заранее предупреждаться о том, за какими лекарствами к ним пришли пациенты. Людей с ограниченными возможностями будут лечить на дому с помощью виртуальных технологий, а для тяжелобольных пациентов специальные технологии будут воссоздавать в больнице домашнюю обстановку.Объединенные Арабские Эмираты пытаются стать одним из лидеров в мире в сфере использования передовых технологий и искусственного интеллекта, в том числе в сфере здравоохранения.

Источник: http://gp.by

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