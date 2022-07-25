В Беларуси необходимо усилить работу по охране животного и растительного мира. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил 25 июля, принимая с докладом начальника Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси Юрия Тертеля, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко в первую очередь поинтересовался у Юрия Тертеля, что необходимо сделать для более эффективной работы госинспекции и какие недостатки существуют сейчас в ее деятельности. Несколько лет назад, при назначении Юрия Тертеля начальником инспекции, Президент указывал на необходимость обеспечения дисциплины в ведомстве и даже на наличие фактов коррупции.

«Военного человека туда и направили для того, чтобы порядок навести. Наведен порядок? И дальше как будем двигаться в этом плане? — спросил глава государства. — То, что мы должны усилить работу по охране животного, растительного мира. Зеленый островок природы в центре Европы надо сохранить для будущего. Тут нет никакой патетики. Мы живем в зелени (я имею в виду нашу природу), хотелось бы, чтобы и дети жили в таком же мире».

Особое внимание Александр Лукашенко обратил на воспроизводство лесов: «У нас очень большая была проблема: вырубили — само зарастет. Как здесь, взял ли под контроль?»

«Где-то 550 человек у тебя?» — поинтересовался Президент.

«549», — уточнил Юрий Тертель.

«Страну такой численностью не охватишь, если идти фронтом и проверять все и везде. И численность мы особо увеличить не сможем, особенно сейчас. Не до этого. Но эффективность надо повышать за счет новых форм и методов работы. Какие можешь предложить? Что для этого надо?» — спросил глава государства.

Как доложил Юрий Тертель, в настоящее время госинспекция работает в рамках поручений, данных несколько лет назад при его назначении на этот пост. В первую очередь значительное внимание уделено поручениям относительно личного состава, по наведению порядка. «Действительно, мы приняли в этом направлении серьезные меры. Потому что вами абсолютно правильно было подмечено: был беспорядок, разгильдяйство, отношение к работе халатное, если не сказать преступно халатное», — отметил он.

В этой связи пришлось принять достаточно жесткие меры. Было уволено 37 сотрудников. Из них 26 должностных лиц из руководства областных и межрайонных инспекций. Еще примерно с восьмью десятками сотрудников пришлось расстаться по истечении контракта либо по иным причинам.