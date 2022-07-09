Строить планы на лето мы начинаем задолго до наступления этой жаркой поры. А получается ли их осуществить? «Авангард» решил узнать, успели ли будакошелевцы сделать дела, запланированные на июнь.

Александр ДВОРАК,

учащийся Буда-Кошелевского

аграрно-технического колледжа:

– У меня с понедельника начинаются экзамены, поэтому, признаюсь, никаких планов на июнь не строил: нужно было готовиться к сессии. Помимо учебы, когда было свободное время, вместе с друзьями ездили отдыхать в Гомель на центральный пляж. Там веселее и комфортнее, чем на нашем городском пляже.

Алина ШИРКО,

учащаяся Гомельского

аграрно-экономического колледжа:

– Моей главной задачей на июнь было сдать сессию. С ней я успешно справилась. Еще хотела съездить в Москву, но не получилось. Расстраиваюсь ли я по этому поводу? Впереди еще большая половина лета, поэтому, думаю, все получится. Планов много. Например, мы с друзьями хотим отдохнуть на природе с палатками. А еще у меня есть давняя мечта: прыгнуть с парашютом. Ее и хочу осуществить этим летом.

Наталья ЯСИНСКАЯ

с дочерью Марией:

– Наверное, всем известно выражение: «Хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о своих планах». Мы, например, собирались всей семьей отдохнуть на море. Однако из-за непредвиденных обстоятельств, случившихся дома, пришлось отказаться от этой затеи. Деньги, которые собирали на путешествие, решили потратить на ремонт, чем сейчас и занимаемся.

Юрий ЕЖОВ

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