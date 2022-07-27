В прошлом году учебники обходились на 1,5 рубля дешевле, поскольку базовая величина была равна 29 рублям. Заплатить за пособия и принести в школу квитанцию нужно до 1 октября 2022 года.

Кому учебники положены бесплатно?

В бесплатное пользование учебники выдают детям-инвалидам. Скидка на учебные пособия в 50% положена многодетным семьям, в которых воспитываются трое и более детей в возрасте до 18 лет. Для этого нужно написать заявление на имя директора.

Каким должен быть дневник?