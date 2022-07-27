В прошлом году учебники обходились на 1,5 рубля дешевле, поскольку базовая величина была равна 29 рублям. Заплатить за пособия и принести в школу квитанцию нужно до 1 октября 2022 года.
Кому учебники положены бесплатно?
В бесплатное пользование учебники выдают детям-инвалидам. Скидка на учебные пособия в 50% положена многодетным семьям, в которых воспитываются трое и более детей в возрасте до 18 лет. Для этого нужно написать заявление на имя директора.
Каким должен быть дневник?
В новом учебном году в школах разрешат использовать дневники с изображением монумента Победы в Минске на титульной обложке. Минобр согласовал 8 обложек для дневников, в прошлом году их было 19.
А школьная форма?
Напомним, что белорусские школы должны до 1 августа текущего года сказать ученикам и родителям, какой у них будет отличительный элемент: каждое учреждение среднего образования должно решить, будет это галстук, жилетка, пиджак, эмблема школы на одежде и тому подобное.
Полная экипировка школьника (деловая и спортивная одежда, туфли, кроссовки, рюкзак, письменные и канцелярские принадлежности), как сообщали в ГО «Столичная торговля и услуги», обойдется в 330-1300 белорусских рублей – в зависимости от предпочтений и вкуса.