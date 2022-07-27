Скидка на пособия в 50% положена многодетным семьям, а детям-инвалидам учебники выдадут бесплатно.
Плата за школьные учебники в учебном году 2022/23 составит 16 рублей.
Размер стоимости за пользование учебными пособиями в 1-11 классах средних школ регламентирован постановлением Совмина №839 от 24 июня 2011 года и равняется половине базовой величины. К настоящему моменту размер БВ составляет 32 рубля.

В прошлом году учебники обходились на 1,5 рубля дешевле, поскольку базовая величина была равна 29 рублям. Заплатить за пособия и принести в школу квитанцию нужно до 1 октября 2022 года.

Кому учебники положены бесплатно?

В бесплатное пользование учебники выдают детям-инвалидам. Скидка на учебные пособия в 50% положена многодетным семьям, в которых воспитываются трое и более детей в возрасте до 18 лет. Для этого нужно написать заявление на имя директора.

Каким должен быть дневник?

В новом учебном году в школах разрешат использовать дневники с изображением монумента Победы в Минске на титульной обложке. Минобр согласовал 8 обложек для дневников, в прошлом году их было 19.

А школьная форма?

Напомним, что белорусские школы должны до 1 августа текущего года сказать ученикам и родителям, какой у них будет отличительный элемент: каждое учреждение среднего образования должно решить, будет это галстук, жилетка, пиджак, эмблема школы на одежде и тому подобное.

По информации МАРТ, в 2022 году ориентировочная стоимость форменного комплекта для школьников младших классов составит 70-80 рублей и выше. Для более старших классов – от 80 рублей.

Полная экипировка школьника (деловая и спортивная одежда, туфли, кроссовки, рюкзак, письменные и канцелярские принадлежности), как сообщали в ГО «Столичная торговля и услуги», обойдется в 330-1300 белорусских рублей – в зависимости от предпочтений и вкуса.

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