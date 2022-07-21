На днях палата представителей конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на сумму 840 миллиардов долларов. При этом конгрессмены планируют выделить средства на пополнение арсеналов союзников США, предоставляющих вооружение киевскому режиму. Чуть ранее американское посольство в Киеве призвало своих граждан покинуть территорию Украины. Такое стечение фактов вряд ли хронологическая случайность. Так кому же в самом деле противостоит ведущая специальную военную операцию Россия и насколько успешно?

С мая 2022-го в Украине проходит «проверку боем» гаубица M777, производимая американским подразделением британского концерна BAE Systems. Уже в июне 15 таких орудий и два взвода их украинской обслуги были уничтожены российскими ВС. Но Запад обещает новое «железо» — и новые жертвы среди ВСУ

Украинский «шоу-рум» для корпораций Запада

О том, что проводимую в Украине Россией специальную военную операцию нельзя считать локальным двусторонним конфликтом, говорят уже вслух не только аналитики постсоветского пространства. Американский военный портал 19FortyFive, объединяющий экспертов по военной безопасности, разместил на днях рассуждения одного из них — Дуга Бэндоу, анализирующего (и тем самым подтвердившего) участие всего коллективного Запада в военном противостоянии в Украине — оружием, своими специалистами, наемниками, финансами. И восхваляющего «ястребиный» отклик США на спецоперацию Москвы.

Таким «откликом» — а по сути, еще одним элементом ведущейся всеми возможными методами гибридной войны — является и санкционное давление, оказываемое Западом на Россию и Беларусь. И останавливать его евроатлантисты так же, как и оружейную подпитку Украины, не намерены.

Причем подтверждают это не только эмиссары, моментально активизирующиеся в случае малейшего улучшения ситуации и появления надежды на мирный исход. Это явно дал понять на днях и канцлер ФРГ Олаф Шольц. В газете Frankfurter Allgemeine Zeitung он без обиняков заявил: «Многие немецкие граждане с разочарованием смотрят на свои счета за электричество и топливо, страдают от высоких цен… Но санкции ЕС, введенные против России, не будут отменены, если мир в Украине будет установлен на российских условиях. Возможно, их (санкции) придется сохранить надолго. Нам потребуется большая выдержка».

Усиливают военный психоз среди собственного населения и США. Здесь недавно появился и стал массово распространяться учебный ролик о том, как выжить в условиях ядерного взрыва. Учиненного, разумеется, Россией, причем без разъяснения причин.

Впрочем, красочный и апокалиптический ролик уже подвергся критике американских же научных медиа. Журнал Popular Mechanics рассказал, что все эти картинки — не более чем анимационное шоу, а советы, как уцелеть после прилета ядерной боеголовки («первым делом зайти в помещение.., уйти в центральные помещения здания, расположенные как можно дальше от входа и окон.., следить за новостями»), очень глупые.

Такое стремление Запада максимально сохранить и даже усилить кровопролитие в Украине аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин считает вполне объяснимым:

— Можно повторить высказывания Президента Сербии о том, что на территории Украины сегодня идет третья мировая война. В ней Россия сражается с режимом либерального фашизма. Идеи либеральных экономики, политики, дипломатии к настоящему времени себя полностью дискредитировали, переродившись в форму жесткого насилия над народами и их интересами в угоду корпораций англосаксонского мира.

И о сворачивании Европой военной (как оружейной, так и экспертно-консультативной) подпитки происходящего в Украине речи не идет, обращает внимание аналитик: —

Западные корпорации, в первую очередь оборонные, рассматривают Украину как некий «шоу-рум», где они демонстрируют свое вооружение всему миру.

Надо учитывать, что чуть ли не половина ВВП Соединенных Штатов, Великобритании и ряда других западных стран завязана на оборонный сектор. Сейчас между конкурентами идет борьба за рынки вооружений, и украинский «шоурум» поддерживается массированным информационным сопровождением в глобальных медийных компаниях, таких как ВВС, СNN, где показывается условная сила натовского оружия против российского.

СКАЗАНО

— Соединенные Штаты и Запад не смогли объединить весь мир против нас — России, Беларуси. Поэтому нужны новые акции и провокации. Вы посмотрите — за всеми событиями, которые подталкивают украинцев воевать до последнего украинца, стоят заокеанские деятели и традиционная Европа. Сейчас это называется Европейский союз. А точнее — НАТО. Они прежде всего заинтересованы в том, чтобы война продолжалась, чтобы нас и россиян утопить в этой войне. Чтобы не было дела до других точек в мире. И, самое главное, через Россию подобраться к главному сопернику — Китаю.

Президент Беларуси Александр Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня Независимости, 2 июля 2022 г.

Война проиграна, или Устаревшие «ноу-хау»

Накануне переговоров с главой киевского режима президент Бразилии Жаир Болсонару за- явил журналу Veja и телеканалу CNN Brasil, что предложит тому путь решения конфликта с Россией. Прямо он этого не сказал, но дал понять, что Украине лучше подчиниться России и начать переговоры о прекращении огня, намекнув, что существует риск повторения истории с войной 1982 года между Аргентиной и Великобританией за Фолклендские острова (первая до сих пор не контролирует эти территории, которые, как она утверждает, принадлежат ей по праву).

— Я знаю, каким будет решение, но не буду забегать вперед. Как завершилась война между Аргентиной и Великобританией в 1982 году? К этому идет. Мы сожалеем. Правда ранит, причиняет боль, но это нужно понять. Этот конфликт принес проблемы не только Бразилии. Бразилии в меньшей степени — Европе намного больше, — сказал Болсонару в интервью.

Французский политолог, главный редактор журнала Revue politique et parlementaire Арно Бенедетти считает, что нынешнее лето 2022 года вполне может стать одним из переломных моментов истории:

— Мы слышим грохот все более явственно: это ломаются подпорки мировой системы. И одна из них — не последняя по важности — ломается на Востоке.

Если посмотреть на происходящее в Украине объективным взглядом, а не через очки европоцентричного сознания, события принимают совершенно иной оборот, чем тот, которого ожидали западные лидеры. Вооруженная борьба затягивается, и это затягивание вовсе не вписывается в западную стратегию.

По мнению французского политолога, «русские продвигаются вперед — и не только на полях сражений»:

— На дипломатическом фронте они оказались вовсе не такими одинокими и изолированными, как это виделось Западу. Санкции, которым мы подвергаем всех россиян, не просто не дают результатов на данном этапе. К несчастью, эти санкции оборачиваются против самих их закоперщиков-инициаторов. Скачок цен на Западе с одновременным взлетом курса рубля в России, ослабление евро по отношению к доллару — все эти факты представляют собой экономическую данность, которая сулит нам самое неопределенное будущее.

Арно Бенедетти констатирует, что приемы холодной войны уже не действуют против России. Более того, западная неспособность осознать неизбежное представляет собой главную опасность:

— Самая большая ошибка Запада — попытка повторить в борьбе с Россией те исторические приемы, которые когда-то были нашим самым сильным «ноу-хау», но которые сейчас не дают прежнего эффекта. Устаревшая логика времен холодной войны продолжает влиять на умы многих политиков, сотрудников массмедиа и интеллектуалов на Западе. Они не могут понять: Россия больше не коммунистическая страна, старые приемы против нее не действуют. Россия руководствуется сегодня интересами российского народа, извлекая уроки из своей истории. И вот в чем главная перемена данных: Россия не является настолько экономически уязвимой, насколько был уязвим Советский Союз…

Все это не значит, что Россия сегодня одинока: у нее есть союзнический стратегический тыл, среди ее союзников особенно выделяется Китай. Его экономический вес должен бы напомнить нам, что Запад больше не играет, как в прошлом, центральной роли в мировой экономике. И жители Запада больше не могут получать доходы от монополии в конечном производстве индустриальных товаров. Когда-то западники присвоили себе эту монополию, но эти времена прошли.

КСТАТИ

Поддержка киевских коррупционеров, а не своего народа

Администрация Джо Байдена предпочитает финансировать коррумпированный киевский режим, вместо того чтобы помочь гражданам США во время экономического кризиса, считает политический обозреватель Fox News Такер Карлсон.

Он возмущен: «Почему американцы переплачивают за бензин из-за «повышения цен Путина», а в Мексике из-за Путина не переплачивают? Почему инфляция растет, а зарплаты уменьшаются?»

Источник: http://gp.by

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