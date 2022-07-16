Беларуси и России следует создать специальную систему противодействия западным санкциям, заявил в эфире телеканала «Беларусь 1» политолог, профессор МГУ им.Ломоносова Андрей Манойло, сообщает БЕЛТА.

«Я полагаю, что, когда лидеры западных стран уговаривали свое население вводить санкции против России, а затем и Беларуси, они не думали, что этот кризис надолго. И считали, что потери, конечно, будут в экономике западных стран, но за счет того, что предполагалось решить эту проблему довольно быстро, они считали, что за счет накопленного запаса прочности все эти потери можно будет компенсировать», — сказал Андрей Манойло.

В этом отношении в одиночку противостоять санкциям, которые вводят не отдельные страны Запада, а весь их конгломерат, довольно сложно, отметил политолог. «То есть весь коллективный Запад вводит их согласованно и очень просчитанно. И в одиночку противостоять ни России, ни Беларуси не удастся. Можно противостоять только совместно. Но для этого требуется создание специальной системы. Полагаю, что уровень и характер данных угроз прекрасно понимает руководство России и Беларуси и в ближайшем будущем мы увидим появление специализированных структур, заточенных как раз именно на защиту всего Союзного государства в целом», — добавил он.