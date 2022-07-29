От Европы исходит угроза реваншизма, потому что она сделала не все выводы после 1945 года. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА в День освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков высказал российский политолог Игорь Кузнецов.

«Поскольку прошло много времени, есть угроза не только возрождения неонацизма, фашизма и других радикальных идеологий, есть угроза агрессивного реваншизма, возобновления агрессивной риторики. Корень проблемы, мне кажется, связан с кризисными явлениями в самом Евросоюзе и на Западе в целом. Но вспоминать о тех годах, когда объединенная под крылом немецких национал-социалистов и итальянских фашистов Европа двинулась на восток, им не с руки. Ведь пересмотреть итоги Второй мировой войны все еще не удается полностью», — сказал политолог.

Он подчеркнул, что такие попытки предпринимаются, но они находят достойный отпор. «Залогом уверенности в том, что история не будет переписана, может стать только единство народа, который победил фашизм, прежде всего россиян, белорусов и украинцев. Да, в Украине идет возрождение неонацизма, причем это продолжается уже десятилетия. Культивируются те точки зрения, что ранее и до сих пор считаются крайне опасными и вредными: идеология Бандеры, Шухевича и прочих деятелей, занимавших радикальную националистическую позицию. Но я уверен, что не вся Украина неонацистская — она разная. В этой стране ведь еще есть ветераны и их дети, которые по рассказам родителей помнят о Великой Отечественной войне и нашей общей борьбе, о нашем общем государстве — СССР. Но, к сожалению, в Украине маргиналы узурпировали власть и поэтому их позиция наиболее заметна», — считает Игорь Кузнецов.

Он связывает возникновение неонацизма в Украине с поколенческим изменением. «Старшее поколение прекрасно осведомлено о реальной истории Второй мировой войны, а вот два последних, которые получили образование в постсоветское время, уже имеют искаженное представление, перевернутое. В отношении них и возникает самая большая опасность расцвета неонацизма. Ведь люди, которые были социализированы еще во времена СССР, имеют вполне конкретную прививку от неонацизма и базис знаний. Я не говорю о тех, кто вовлечен в политику принятия решений и идеологически заточен под неонацизм. Линия на социализацию таких настроенных на политический реваншизм людей будет продолжаться», — уверен политолог.