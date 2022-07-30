В четверг, 28 июля, на «прямой линии» «Авангарда» побывали главный врач Буда-Кошелевской ЦРБ Станислав Крылатов и главный санитарный врач района Сергей Антонов.

Анастасия Александровна, аг. Губичи:

– Вот говорят, что появились новые штаммы. Поможет ли вакцина?

– С каждым новым вариантом COVID-19 вакцины остаются самым мощным инструментом в борьбе с вирусом, поскольку они значительно снижают тяжесть заболевания. Доказано, что вакцинация и бустерные дозы снижают риск госпитализации и смерти от вируса. В настоящее время в наших медучреждениях можно привиться бустерными дозами российских «Гам-КОВИД-ВАК» и «Спутник Лайт».

Анна Ивановна, г. Буда-Кошелево:

– Через какое время ревакцинироваться? И зачем нужна повторная прививка?

– Минздрав рекомендует делать бустерную прививку через 6 и более месяцев после основного курса вакцинации. С учетом, естественно, состояния здоровья пациента, наличия или отсутствия хронических заболеваний. Такие прививки нужны, чтобы сформировать более высокий уровень защиты. Бустер-вакцинация работает по принципу вторичного иммунного ответа. Она увеличивает в организме синтез антител. Образуются дополнительно иммунологические факторы защиты, формируется более крепкая иммунологическая память. Также бустер-вакцинация дает возможность выработать защиту людям, которые не ответили по определенным причинам на первую дозу. Это повторная попытка выработки защиты.

– А если я не помню точную дату прохождения вакцинации?

– Это не проблема: дату вакцинации вы можете уточнить в медучреждении по месту жительства по звонку.

Николай Петрович, г.п. Уваровичи:

– Как можно записаться на ревакцинацию?

– Позвонить по телефону 7-22-10 в прививочный кабинет райполиклиники либо по месту жительства в АВОП или ФАП.

Сергей Михайлович, г. Буда-Кошелево:

– Можно ли привиться повторно, спустя три-четыре месяца после болезни?

– Именно так. Вы пройдете доврачебный осмотр, проконсультируетесь с врачом, и если противопоказаний нет, непременно прививайтесь. Пока статистика заболеваемости коронавирусом в районе не вызывает беспокойства, но не стоит терять бдительность. Необходимо предпринять все возможные меры защиты перед новой волной.

Ирина Палубец