На Украине погибло около 20 боевиков военизированного подразделения имени Кастуся Калиновского. Среди них оказался представитель командного состава Иван Марчук с позывным «Брест». Что на самом деле произошло под Лисичанском и кто стоит за этой мясорубкой? Я Андрей Сыч — это выпуск «Просто о сложном» на канале «Правда блог», давайте разбираться.

Среди наёмников, воевавших под Лисичанском, оказались два выживших белоруса, которые дают на допросах достаточно информативные показания о том, что вся группа была брошена на убой для прикрытия украинских боевиков, которые героически отступали в тыл.

Нам сказали, что наша задача не дать российским войскам отрезать ЗСУ в Лисичанске. То есть, чтобы пока они будут отступать, мы будем одними из тех, кто прикрывает коридор.

Тут важно понимать, что отказаться они не имели права, так как все подписали контракт с ВСУ и теперь используются исключительно по усмотрению официального командования. Не приходится даже задаваться весьма условным вопросом: кого бросят при необходимости на самые опасные направления — украинского военного или иностранного наёмника? Причём что самое интересное — попали в зависимое положение эти ребята задолго до начала горячего противостояния Украины и России.

Самым медийным подразделением, под которое клянчат деньги у обывателя, являются как раз «калиновцы». Именно их кровью оплачиваются сегодня гостиницы и шведские столы самопровозглашённых лидеров оппозиции

До войны СБУ активно вербовала белорусскую молодёжь в Украине. Когда начались боевые действия, от уговоров СБУ перешло к принуждению. Угрожали тем, что вышлют обратно в Беларусь, выдадут белорусским властям и я вынужден был согласиться пойти на службу в белорусский батальон.

Переживать по поводу возвращения на родину у боевиков действительно есть веский повод. Многие из них в качестве наёмников воюют в националистических батальонах с 2014 года.

Как раз через эти подразделения поставлялось оружие и были попытки проникновения на территорию Республики Беларусь для совершения государственного переворота.

Тут на ум приходят давно забытые фамилии, не сходившие с заголовков в 2020 году. Те самые организаторы пресловутых «мирных» протестов с коктейлями Молотова и арматурой в рукавах, которые сломали жизнь многим белорусам, вынужденным бежать от ответственности на Украину. Эти политические маргиналы как зарабатывали на глупости и доверчивости простых людей, так и продолжают это делать. Причём зарабатывают на донатах уже не только раскрученные западными спецслужбами физиономии, но и полнейшие ноунеймы. О том, как беглые наживаются на войне, мы рассказывали ещё 3 месяца назад на примере ярого бойца с уплотнительной застройкой Сергея Слепухина. Этот выпуск за 26 марта можно посмотреть на канале «Правда блог».

Самым медийным подразделением, под которое клянчат деньги у обывателя, являются как раз «калиновцы». Именно их кровью оплачиваются сегодня гостиницы и шведские столы самопровозглашённых лидеров оппозиции. Если тем, кто из-за их призывов попал в тюрьмы, они продолжают второй год рассказывать, что это ненадолго и скоро всех выпустят, то о тех, кто по их милости останется в украинской земле, предпочитают молчать, заткнув рот котлетой.

Источник: http://gp.by

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