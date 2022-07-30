Председатель райисполкома Анатолий Гапоник ответил на вопросы жителей района в ходе «прямой телефонной линии»

Сегодня на «прямую телефонную линию», которую провел председатель райисполкома Анатолий Гапоник, поступило 3 обращения. Первой дозвонилась жительница Кривска и просила разобраться с начислением заработной платы у мужа, работающего на местном сельхозпредприятии. Глава района заверил заявительницу, что вопрос будет рассмотрен специалистами управления сельского хозяйства с выездом на место не позднее вторника.

Второй звонок поступил из аг.Николаевка. Местную жительницу волнует качество дороги в агрогородке, особенно ту часть, которая ведет к школе. Анатолий Генрикович проблему взял на личный контроль.

Горожанин выразил недовольство уборкой подъездов и содержанием дворовой территории в одном из многоквартирных домов по ул.Ленина райцентра. Председатель райисполкома поручил коммунальной службе в ближайшее время устранить все недостатки. К слову, к выполнению работ коммунальщики приступили уже сегодня.