Продолжается судебный процесс по делу группы Николая Автуховича, передает корреспондент БЕЛТА.

После перерыва в зал судебного заседания вернули Ольгу Майорову. Обвиняемую вчера удалили за нарушение порядка судебного процесса.

Продолжается исследование материалов дела 15-го тома. В ходе заседания озвучено заключение фоноскопической экспертизы записей с видеорегистратора из машины главного фигуранта уголовного дела. Подверглись экспертизе 42 фонограммы. Разговоры на некоторых записях касались в том числе оружия, а также поездки в Украину.

В качестве вещественных доказательств приобщены к материалам уголовного дела различные документы, найденные в машине Николая Автуховича, оформленные на Артура Попка. Напомним, мужчина сейчас находится в розыске. Согласно материалам уголовного дела, Артур Попок вместе с Николаем Автуховичем и Павлом Савой были исполнителями актов терроризма. Артур Попок вместе с главным фигурантом дела приобретал в Украине огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства, пиротехнические изделия, военную амуницию, незаконно доставлял их в Беларусь, организовывал тайники на территории страны.

Также озвучены результаты обыска дома семьи Резанович, где была найдена в том числе сим-карта украинского оператора сотовой связи. Государственный обвинитель уточнила у обвиняемых, принадлежит ли им эта сим-карта. Они пояснили, что нет. Павел Резанович добавил, что у него несколько лет назад была оформлена карта сотовой связи украинского оператора для использования в отпуске, однако, скорее всего, другого. Николай Автухович сказал, что, возможно, это его сим-карта, так как у него их было много.