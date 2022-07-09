2 байкера пострадали в ДТП



3 июля около 15.00 группа мотоцик-листов ехала по 364-му км трассы М8 граница РФ – Гомель – граница Украины. Два водителя – 28-летняя женщина на «Сузуки» и 32-летний мужчина на «Хонде» – из-за несоблюдения дистанции и неправильного выбора скорости не справились с управлением. Мотоциклы опрокинулись, байкеры получили травмы. Пострадавших доставили в районную больницу.

От удара молнии загорелся сарай

Возгорание случилось 29 июня в 03.44 в Рудне Кошелевской. Огонь уничтожил кровлю, повредил стены и имущество внутри деревянного строения. Рассматриваемая версия причины пожара – проявление сил природы (удар молнии).

РОЧС напоминает: в 90% случаев попадание молнии в постройки приводит к пожару. Поэтому важно, чтобы здания были оборудованы молниеотводами. При грозе в квартире или в доме необходимо закрывать окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия, не растапливать печь, поскольку высокотемпературные газы, выходящие из печной трубы, имеют низкое сопротивление, не разговаривать по телефону.

Подготовила Наталья ЛОГУНОВА