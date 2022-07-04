Россия отменяет ПЦР-тест для граждан Беларуси при въезде авиатранспортом. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, сообщает БЕЛТА.

«Оперативным штабом принято решение об отмене требования о предоставлении результатов ПЦР-тестирования на COVID-19 для граждан Республики Беларусь по прибытии авиатранспортом в Россию. Соответствующие изменения будут внесены в постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 года №7. Для других граждан требования о предоставлении результатов ПЦР-тестирования сохраняются», — отмечается в сообщении.

Необходимость предъявлять ПЦР-тест для граждан Беларуси при въезде в Россию железнодорожным и автомобильным транспортом была отмена российской стороной ранее.

Оперативным штабом также принято решение об отмене с 15 июля эпидемически обусловленных временных ограничений на пересечение государственной границы Российской Федерации, установленных распоряжениями правительства от 16 марта 2020 года №635-р «О временном ограничении въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства и временном приостановлении оформления и выдачи виз и приглашений» и от 27 марта 2020 года №763-р «О временном ограничении движения через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы».

«Распоряжения правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 года №635-р и от 27 марта 2020 года №763-р будут признаны утратившими силу. Соответствующий документ будет опубликован дополнительно», — говорится в сообщении оперативного штаба.