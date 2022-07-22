Можно бесконечно смотреть на 3 вещи: как горит огонь, как течет вода и как западные политики направо и налево грозят всем санкциями. Это, видимо, стало привычкой: чуть что – санкции. Уже вроде как осознали, что годами отработанная схема не приносит желаемых результатов, теперь пытаются договариваться даже с соперниками, но нет-нет, да и ввернут угрозу. Да что ж ты будешь с ними делать! Из свежего: 13 июля глава Минфина США Йеллен пытается убедить Китай установить «потолок» цен для российской нефти, чтобы ограничить доходы РФ, а уже через несколько дней госсекретарь Блинкен грозит Китаю санкциями. Шизофрения какая-то.

Байден, пытаясь заручиться поддержкой лидеров разных стран, как заведенный, ездит по всему миру. Правда, итоги его ближневосточного турне оказались не особо впечатляющими: уже привычные совместные заявления о давлении США и Израиля на Иран, пространные речи в Палестине, которые вызвали у всех легкое недоумение, переговоры с саудитами – вообще сплошной конфуз. По возвращении домой немолодой президент даже заболел, бедняга, только не до конца понятно, чем: то ли, по заявлению Байдена, у него рак, который, как объяснили его помощники, совсем не рак, то ли коронавирус. Видимо, от греха подальше его решили на время спрятать от общественности, пока окончательно не дискредитировал себя. Да и американскому политикуму нужно хотя бы несколько дней, чтобы подлатать дедушку и придумать новую стратегию, учитывая тот факт, что результаты поездки Путина на Ближний Восток и телефонного разговора с саудовским принцем оказались значительно успешнее, чем у Байдена.

Европейцы тоже не разочаровывают: вводят новые санкции, отменяют старые, по пути теряя то британского, то эстонского, то итальянского премьеров. Красота! Кто там следующий в очереди?

Евросоюз «послал сильный сигнал Москве» и анонсировал седьмой пакет санкций (да-да, мой любимый сериал набирает обороты), в котором отменил часть предыдущих, используя просто умопомрачительную формулировку: «скорректировали ограничения на поставки некоторых товаров и оказание услуг российской авиационной отрасли». А что так? Самим плохо стало от предыдущих «сильных сигналов»? На этот раз ЕС запретил покупку российских золота и ювелирных изделий, заморозил активы Сбербанка, который уже давно находится под американскими санкциями, зато исключил из санкционного списка транспортировку нефти и продажу лекарств, медоборудования, сельхозпродукции и удобрений из России в третьи страны. Сама Европа, конечно, ни в коем случае не будет покупать эти товары у «третьих стран». Наверное.

Но и это еще не все. В Совете ЕС все-таки прислушались к словам руководства Airbus, в последний момент исключив из санкционного пакета российскую компанию «ВСМПО-Ависма» – крупнейшего производителя титана в мире. Заметьте, в этот раз нет никаких ограничений в энергетической сфере. И даже, плюнув на свои же санкции, добились возвращения из Канады турбины для «Северного потока».

А как же лозунги «не будем спонсировать кровавого тирана» и «давайте назло Путину будем мыть только отдельные части тела»? Непорядок. Нужно еще перестать есть, ездить на автомобилях и летать на самолетах. Будьте последовательны в своих действиях.

Но самое нелепое из последних заявлений западных политиков – угрозы США о введении санкций в отношении Ирана за сотрудничество с Россией в военной сфере. То есть, предыдущие 40 лет иранцы не шли на уступки Западу, а сейчас обязательно прислушаются. Такая логика у Госдепа?

Слово «санкции» скоро во всем мире будет ассоциироваться с назойливой мухой, от которой отмахиваются и идут дальше.

И мысли напоследок. На днях Александр Лукашенко дал интервью французскому информагентству. Американец был, японец был, француз был. Откуда приедет следующий интервьюер? Именно так выглядит международная изоляция последнего диктатора Европы? Не ровен час, вместо западных журналистов начнут приезжать главы государств.