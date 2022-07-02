В Гомеле прошло экстренное заседание областной комиссии по делам несовершеннолетних, сообщает телеграм-канал «Гомельщина официально».





– Родители несут ответственность за жизнь и здоровье детей. Это законодательно закрепленный постулат. К сожалению, он не всегда выполняется. К великому горю, безответственное отношение к собственным детям порой заканчиваются трагически, но тогда уже поздно каяться – ребенка не вернешь, – заявил председатель областной комиссии Владимир Привалов. Заместитель председателя облисполкома обратил внимание правоохранительных органов на недопустимость распития спиртных напитков в местах отдыха, в общественных местах. Он потребовал реагировать незамедлительно на подобные факты, используя имеющийся законный арсенал средств. С начала купального сезона к ответственности привлечены более 1000 правонарушителей.



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