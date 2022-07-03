Антон Бобылев,

заместитель прокурора

Буда-Кошелевского района:



– Как юрист любой вопрос я рассматриваю через призму понятий «право» и «закон». Независимое государство отличает наличие Конституции и свода законов, которые распространяются на определенные территории. И здесь можно выделить два направления: внутренняя независимость по принятию решений и внешняя. Беларусь обладает верховенством и полнотой власти на своей территории. Президент обеспечивает взаимодействие органов государственной власти между собой и точное осуществление ими своих функций. Это определено нашим государством независимо от воли других стран, и прокуратура следит за исполнением этого алгоритма.

Совершение преступлений, несоблюдение законодательных актов – это посягательство на независимость изнутри. Возьмем, к примеру, деятельность предприятий: несоблюдение определенных этапов, просчеты в планировании или нарушение хода реализации инвестиционных программ в итоге приведут к потере денежных средств, а следовательно, к невыплате заработной платы, социальным и иным проблемам для граждан, безработице. Это внутренние посылы для подрыва независимости. Внешняя независимость базируется на равноправной интеграции Беларуси в мировое пространство и регулируется в том числе принципами и нормами международного права. Следовательно, внешняя угроза, которой Беларусь подверглась в 2020 году, и давление со стороны стран Запада с целью навязать свое мнение и дестабилизировать обстановку в стране – это посягательство на нашу независимость. В каждом из этих случаев прокуратура, осуществляя надзор за соблюдением законности, выступает гарантом независимости страны и защищает граждан Республики Беларусь от тех, кто пытается разрушить правовую систему государственного устройства.

Илья Немцев,

заместитель директора филиала «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод»:



– Независимость для меня – это свобода выбора. Начиная со школы, перед нами открывается множество путей, и мы вольны строить жизнь, исходя из своих интересов и потребностей. Мой выбор, вполне осознанный, пал на сельскохозяйственную сферу. После учебы в нашем колледже я окончил БАТУ, сейчас заочно учусь в Академии управления при Президенте Республики Беларусь. Кроме того, участвую в проекте «Школа молодого руководителя», который реализуется по инициативе губернатора. На данном этапе передо мной открываются перспективы по приобретению знаний и практического опыта в моей сфере. И это здорово!

По окончании планирую остаться в районе. Зачем куда-то уезжать, если и здесь есть все возможности для реализации моего потенциала. Я сделал свой выбор и, что немаловажно, знаю, что могу в любой момент что-то изменить.

Евгений Овчинников,

первый заместитель начальника ОВД

Буда-Кошелевского райисполкома:



– В моем понимании на сегодняшний день независимость нашей страны определяется здравым подходом Главы государства и представителей органов власти и управления к достижению приоритетных целей, объективным отношением к происходящим в мире процессам, многовекторной дипломатией, совершенствованием социальной политики и формированием высокоэффективной и конкурентоспособной экономики как основы развития государства. Независимость – это возможность смело и уверенно высказывать на мировом уровне свое отношение к происходящим событиям и, к сожалению, негативным тенденциям. Я всецело патриот своей страны, тех идей и взглядов, которые определяют нашу сегодняшнюю жизнь.

В 2020 году мы сделали все, чтобы сохранить мир и спокойствие в нашем суверенном государстве. У нас есть возможность жить так, как мы можем и хотим, и для меня это более чем достаточно. Сейчас мы как независимое государство можем себе позволить в каких-то случаях самостоятельно, в других – вместе с братским народом России определять наше совместное будущее и, поддерживая друг друга, двигаться только вперед. Уверен, за нами победа.

Мария Кабаева,

учащаяся Уваровичского центра детского творчества:

– 3 июля – очень значимая дата в истории нашей страны. Это символ свободы, мира, которые подарили нам те, кто отдавал свои жизни в годы Великой Отечественной войны. Для меня это крайне важная тема, потому что мои предки тоже участвовали в этой страшной войне. Мой прадедушка, Александр Ильич Кабаев, дошел до Берлина, и его вклад в Победу был отмечен множеством наград. Рассказы о боевых подвигах, также тот факт, что в те годы погиб каждый 3-й житель нашей страны, меня настолько сильно впечатлили, что я ни секунды не раздумывала, когда наш учитель Клара Александровна Климова предложила мне написать исследовательскую работу на тему Великой Отечественной войны. Большую помощь нам оказала Любовь Матвеевна Родова, которая долгие годы изучала историю Уварович. Наша исследовательская работа о геноциде жителей Буда-Кошелевского района в годы войны заняла 2-е место в республике.

Как солистка заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь, образцового ансамбля танца «Мілавіца» я буду принимать участие в торжествах, посвященных этой знаковой дате, в Уваровичах и Буда-Кошелеве. Пользуясь случаем, приглашаю всех посетить праздничные мероприятия. А уже 4-го числа, благодаря содействию Совета Республики, «Мілавіца» едет в Вологду, где будет представлять Беларусь в финале фестиваля «Наследники традиций». Участникам и зрителям из разных стран в «Венке бытовых танцев» мы покажем историю и традиции Беларуси. Наш коллектив сохраняет фольклор белорусской земли. Как мне кажется, это тоже своего рода вклад в независимость страны.