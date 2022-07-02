Новый герой проекта «Мужики» рассказал «Авангарду» о суровой жизни моряков.

– Как вы попали на флот? По призыву?

– Да нет, срочную службу я проходил в Германии в роте разведки. После поработал электромонтажником в Минске. Сначала на Северный флот попал мой брат: отучился в Североморске в школе мичманов, служил на энергетическом, затем на ремонтном судне, куда впоследствии, также отучившись, я пришел старшиной команды электриков в БЧ-5 (электромеханическая боевая часть, в задачи которой входит обеспечение жизнедеятельности корабля). Временами было тяжеловато, но это и неудивительно: мне было всего 23 года. Со временем пообвыкнулся и разобрался во всем, а потом даже заменял при необходимости командира БЧ-5.

– Шторм случалось пережить?

– Когда я служил на надводном судне, в море мы выходили не слишком часто, но в штормы все же попадали. Зрелище, конечно, завораживающее, одно из моих любимых: корабль взбирается на волну высотой метров 15, а потом уходит вниз. Однажды на учениях по окончании вахты в 12 часов ночи я по привычке пошел обходить корабль, проверить стяжки, не ослабились ли. Иду через верхнюю палубу, нащупал штормовой трос – и вдруг палуба уходит из под ног и я просто повисаю на нем. В общем, 20 метров смог преодолеть только через полтора часа. В шторм еще важно следить за дверьми: во время качки может основательно так прилететь. И как здесь не вспомнить морскую болезнь? Она, кстати, проявляется по-разному: кто-то, на еду смотреть не может, а кому-то, наоборот, очень хочется есть. Мне вот каждые 3-4 часа нужно было обязательно подкрепиться.

– Как долго вы прослужили на ремонтном корабле, прежде чем перейти на подводную лодку? И каково это вообще, под водой?

– По прошествии 5 лет я вслед за братом перешел на подводную лодку проекта 941 «Акула». Субмарины такого типа, а точнее, тяжелые ракетные подводные крейсеры стратегического назначения проекта 941 «Акула», и по сей день остаются самыми большими в мире. Представьте себе 9-этажный дом длиной более чем 1,5 футбольного поля. На подводной лодке было, конечно, посложнее именно психологически: 104 суток в автономке, все это время одни и те же лица, монотонность и повторяющиеся действия, замкнутое пространство. Но эти нюансы все же не были определяющими в нашей жизни, специфика профессии. Главное – не думать, сколько над тобой воды, от которой тебя отделяет всего лишь 80 см металла. Когда у меня спрашивают, зачем на подводную лодку пошел служить, говорю: «Да дурак был». Ладно, матросы-срочники, а мы? Посудите сами, какой нормальный человек по собственной воле загонит себя в такие экстремальные и потенциально опасные условия? (смеется).

– В чем специфика службы на подводном флоте?

– Как и на надводном корабле мои обязанности заключались в обеспечении жизнедеятельности корабля, как говорится, что бы не было «внештатных ситуаций». Во время вахты каждые полчаса нужно было обходить отсек и докладывать об осмотре и отсутствии неисправностей. На подводную лодку отбор был очень серьезный, помимо обязательной матчасти по своей сфере деятельности, нужно было изучить корабль и сдать зачет по самоуправлению своей службой. На корабле как? Если ты свою специальность не знаешь, ты просто балласт. А на подводной лодке таких сразу списывают. Кроме того, мы регулярно отрабатывали задачи по ликвидации аварий на борту. Экипаж должен быть готов ко всем неожиданностям, а его действия в условиях пожара или затопления доведены до автоматизма. В учебно-тренировочном комплексе моделировались условия, максимально приближенные к реальным. Вот идешь ты по лодке, а в любом месте могут возникнуть возгорание или пробоина. И в каком отсеке тебя тревога застала, там ты должен загерметизироваться, или товарищи тебя загерметизируют (смеется). А дальше борись. Причем тренировки проходили в защитных 5-слойных костюмах с двумя баллонами (азот и кислород). В них мы тушили пожары, погружались на 6 метров и искали заданный предмет. Задачу эти костюмы нам, конечно, не упрощали, но, как уже говорил, все действия должны быть доведены до автоматизма, чтобы в условиях реальной аварии экипаж действовал четко.

– За время службы бывали внештатные ситуации?

– Пару раз пытались тонуть.

– Это как?

– Шли в подводном положении после отработки задач на полигоне в Белом море. Вдруг корабль накренился. В случае, если дифферент (угол отклонения корпуса от горизонтального положения в продольном направлении) на нос или на корму составляет 16 градусов, винты уже не держат, лодка тяжелая. И вот мы идем сначала вниз, потом вверх. Командир группы пошел узнать, что за маневры такие: а мы, оказывается, тонули, упали со 100 до 300 метров. А потом «пузырь» в нос дали и выровняли. В другой раз, когда повторилась такая ситуация, с нами шли 2 молодых мичмана. Они не понимали, что происходит, объяснил, что мы тонем. Один из них спрашивает: «Как тонем? А что делать?» Говорю: «Надевай тельник чистый и пой «Варяга». Но это все воспринималось спокойно, паники не было. Мы знали, что у нас на рулях сидят опытные люди.

– «Акулу» называли плавучим «Хилтоном». Там действительно были такие комфортные условия?

– Да, в сравнении, например, с дизельными лодками, у нас было просторно и комфортабельно. Зона отдыха, спортзал, сауна, небольшой бассейн с забортной водой. Нам нужно было поддерживать физическую форму, так как двигались мало, даже по работе. Наш акустик однажды специально подсчитал: за день сделал всего 40 шагов. Питание было 4-разовым, я иногда даже пропускал. Помимо основного меню, каждый день нам выдавали 50 граммов сухого красного вина и 15-граммовые плитки шоколада. «Спартак», кстати. В зоне отдыха у нас были аквариумы с попугайчиками и рыбками. Однажды кто-то запустил воробья к птицам, он им там наделал шороху: все попугаи с канарейками по углам жались.

– Почему решили уйти на пенсию в 34? Если не ошибаюсь, можно же было и до 45 лет служить.

– В годы перестройки и с приходом к власти Ельцина все начало рушиться. Зарплату задерживали по 2-3 месяца. А там же в основном молодые жили, всем семьи кормить нужно было. Да и беда всех военных гарнизонов – женам работать негде. Люди начали увольняться. Мы с семьей тоже вернулись домой в Уваровичи.

– Не скучаете по флоту? Будь такая возможность, пошли бы сейчас в море?

– На надводном корабле пошел бы. А на подводной лодке? Вот если бы просто прогуляться по отсекам, а в автономку точно не хочу. Да мне и здесь не скучно, я себе всегда работу найду.

Анна ЛИТАШ

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