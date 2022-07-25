Каково это, на шестом десятке распрощаться с привычной жизнью и начать все с чистого листа в другой стране? Александр Дубницкий* рассказал «Авангарду» о ситуации в стране и причинах, побудивших его оставить свой дом.

– За годы независимости много украинцев эмигрировало в Германию, Канаду, Испанию, Португалию, Италию, Францию. Я никогда не понимал, как можно сорваться с обжитого места, бросить все и отправиться в неизвестность. Оказывается, можно. Наступил момент, когда я точно также оставляю все, собираюсь и еду в никуда, – объясняет Александр.

– В сети очень много фото- и видеоматериалов, в которых зафиксировано, как ВСУ размещает боевую технику в жилой застройке. Как с этим обстояло дело в вашем городе?

– Аналогично. Как и в других городах, в Чернигове украинские военные взяли на вооружение тактику уличных боев. Как результат, наш город, как и большинство населенных пунктов, где проходили боевые действия, по периметру разрушен от 3 до 5 км.

– Ваш дом сильно пострадал от обстрелов?

– Повреждения есть, но все поправимо. Два снаряда упали во двор, один в навес прилетел. Дом посекло осколками, на веранде вылетели стекла, крышу придется перекрывать. Но сейчас у меня нет никакого желания заниматься ремонтом. Меня морально подкосило мародерство, которым во время боевых действий начали промышлять свои же местные жители. Просто не смог переступить через это, собрал оставшиеся вещи и уехал. Обидно, что вот так живешь, крутишься всю жизнь и уже хотелось бы остановиться, а перед пенсией приходится все с нуля начинать.

– Почему для переезда выбрали Беларусь?

– Я хочу спокойно отработать оставшиеся до пенсии 5 лет… После того, что все эти годы было в моей стране, я просто устал. Вот только из-за закрытой границы с Беларусью въезжать пришлось через Польшу, вместо 100 км преодолел 1,5 тысячи.

– У вас много знакомых в разных странах, вы не думали переехать в одно из европейских государств?

– Категорически нет. Попутешествовать, не более. Прежде чем переезжать туда для проживания на постоянной основе, нужно покататься по странам и узнать, нужен ли ты там. Мне довелось объездить Европу вдоль и поперек. Я говорил и буду говорить, что в Европе мы, славяне, никому не нужны. Мы там никому не интересны. Это другие люди и другая жизнь. Нужно держаться своих, тех, с кем у нас один менталитет, одна закладка, оставшаяся еще со времен, когда мы были одной страной. Помню, знакомая, эмигрировавшая из Одессы в Германию, предлагала мне работу. Когда я решил конкретизировать, на каких условиях, в ответ услышал: «Мне нужен раб». Извините, но с такими опытом и квалификацией я рабом ни для кого не буду. У меня есть человеческое достоинство и уважение к себе. Нужно четко вбить себе в голову: мы там никому не нужны. А если ты готов ради того, чтобы только попасть в Европу, заниматься самой низкоквалифицированной работой, хотя бы не говори, что ты украинец. Не позорь соотечественников.

– А какие в целом сложились настроения в обществе в связи с происходящими событиями?

– Люди постарше по большей части понимают ситуацию, есть такие и среди молодежи. Те, кто родился после развала Советского Союза или в 90-е были еще детьми, просто повернуты на национальной идее, но это результат воспитания. А ведь это активная часть населения. Правда, как коснулось призыва на фронт, все эти активные попрятались: кто по месту, кто в Европе. Сейчас в городе на улицах не видно мужчин. Вот так и проявилось истинное положение дел. Вы же все убежденные патриоты, идеологически подкованные и «незалёжные». Идите и защищайте страну. Вот только никому она не нужна. И первыми страну слили идиоты, собравшиеся в верхах. Там же одни и те же лица на протяжении десятилетий, и простому человеку туда дороги нет: там правят деньги. Когда нужно протянуть необходимый закон и не хватает голосов, фракция платит за голос существенную сумму. Вот так все решается. Тот, у кого нет денег, выше области не пройдет. Сумасшедшая коррупция, хаос, беззаконие и нищета – вот что стало с когда-то третьей ядерной державой.

Как можно было дойти до того, чтобы на заводе «Антонов» практически готовый лайнер резали на металлолом, потому что людям нужно как-то выдать зарплату? В стране все эти годы действовал режим «выживание». 30 лет грабили Украину, вывозили все, что только можно. Сейчас активно взялись за лес. Великий реформатор с американским гражданством Ульяна Супрун поставила медицину на колени. ФАПов и участковых больниц больше нет, как и машин скорой помощи в райбольницах. Как думаете, успеет ли скорая доехать к человеку из областной больницы?

Превратили страну в Бандерштадт. И всю эту националистическую мерзость, которую десятилетиями культивировали, просто необходимо уничтожить. Я здесь полностью согласен с целями и задачами СВО (специальная военная операция). Другого выхода нет. В Советском Союзе допустили ошибку, выпустив пособников нацистов. Это зерно проросло и привело к майданам, из-за него украинцы еще долго будут погибать.

Что мы имеем теперь? В школах запретили русский, на предприятиях берут подписку, что работники будут разговаривать только на украинском. Очень странная демократия по принципу: что американцы скажут, то и будут исполнять. Выходит, что украинская нация не способна управлять собой? Потому что итог последних десятилетий можно охарактеризовать одним словом – доуправлялись. Ну а чего ожидать, если своего лидера нет?

– Как думаете, что будет дальше?

– Не знаю. Об этом можно будет говорить только тогда, когда закончится СВО.

Анна ЛИТАШ

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