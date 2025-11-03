В Беларуси намолочено 10,4 млн т зерна с рапсом и кукурузой, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода.

«По оперативным данным на 3 ноября, с полей страны намолочено 10 400 тыс. тонн зерна вместе с рапсом и кукурузой. В разрезе областей собрано: в Минской — 2572 тыс. т, в Брестской — 2100 тыс. т, в Гродненской — 2027 тыс. т, в Могилевской — 1338 тыс. т, в Гомельской — 1303 тыс. т, в Витебской — 1060 тыс. т», — рассказали в пресс-службе.

Зерновые и зернобобовые культуры с кукурузой убраны с 95% площадей, что составляет 2190 тыс. га. Средняя урожайность зерна (с кукурузой) составляет 42,9 ц/га, что выше прошлогодней на 5 ц/га.

Заготовлено льнотресты 197 тыс. т, урожайность выше прошлогодней на 12,9 ц/га.

Кукуруза на силос и зеленый корм убрана с 98% площадей, что составляет 1 млн га. Заготовлено сенажа 13 922 тыс. т (99% плана), силоса — 19 212 тыс. тонн (93% плана), травяных кормов — 9506 тыс. т кормовых единиц (95% плана).

Сахарная свекла убрана с 86% площадей, или 92 тыс. га. Накопано 4802 тыс. т корнеплода. Урожайность выше прошлогодней на 41 ц/га. На свеклоприемные пункты вывезено 77% от накопанной свеклы.

Всего овощей, выращенных в открытом грунте, собрано 186 тыс. т. Засеянные площади составляют более 8 тыс. гектаров, уже убрано 93%.

Поднято зяби на площади 656 тыс. га, что составляет 46% от плана в 1432 тыс. га.