На совещании Президента Беларуси Александра Лукашенко с руководством Совета Министров обсуждался проект указа «О распоряжении имуществом». Глава государства подробно расспросил ответственных должностных лиц о сути новаций и подчеркнул, что внесение изменений не должно отрицательно повлиять на систему принятия решений по распоряжению государственным имуществом, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Госкомимущества Дмитрий Матусевич на совещании доложил, что проект указа устанавливает единые подходы к распоряжению госимуществом и имуществом хозяйственных обществ с долей государства. Он пояснил, что речь идет об объектах недвижимости, капитальных строениях, домах, производствах, заводах, дорогах и так далее.

«Это все сегодня регулируется, только вы решили предложить мне указом усовершенствовать этот процесс регулирования, так?» — уточнил Президент.

«Совершенно верно, — ответил глава Госкомимущества. — Мы подготовили сводный проект указа, который базируется на указе №169, который неплох и в целом работает».

«Этот указ вас уже в какой-то части не удовлетворяет и вы предлагаете несколько изменить прежний порядок?» — задал вопрос глава государства.

«Из старого указа 80% останется. Отдельные элементы, исходя из тех тенденций, которые наблюдаются, мы предлагаем скорректировать», — пояснил Дмитрий Матусевич.

По его словам, актуальные тенденции в сфере управления госимуществом свидетельствуют о снижении интереса к приобретению неиспользуемого госимущества. «Благодаря работе по выявлению и паспортизации объектов, по работе с ветхими и пустующими домами, а также в связи с новым строительством объемы госимущества у нас даже увеличиваются. Ежегодно из государственной собственности выбывает от 1,2 тыс. до 1,8 тыс. объектов площадью до 1 млн кв.м. Спрос на эти объекты снизился в 2020 году на треть и пока не восстанавливается. Остаются невостребованными 3,3 млн кв.м, или 2,7% от общего государственного недвижимого имущества, — проинформировал руководитель Госкомимущества. — Даже если учесть, что основная масса таких объектов является объектами сельхозназначения, социальной сферы, бывшими военными объектами, мы считаем, что в том числе благодаря совершенствованию нормативной правовой базы возможно создание новых стимулов для вовлечения такого имущества в хозяйственный оборот и для регионального развития. Поэтому и был подготовлен проект указа».

В разработанном документе в целом сохраняются компетенции главы государства в отношении отчуждения и залога, передачи в доверительное управление предприятий, приобретения за счет средств республиканского бюджета недвижимого имущества и акций.

«Более того, в проекте содержится норма о возможности принятия Президентом любого решения о распоряжении имуществом. Таким образом сохраняется незыблемость подходов в сфере приватизации и использования бюджетных средств», — подчеркнул Дмитрий Матусевич.

Каких полномочий может лишиться Президент?

В числе новаций — делегирование полномочий от Президента Совету Министров по передаче акций, долей в уставных фондах хозяйственных обществ из республиканской в коммунальную собственность. Как пояснил глава Госкомимущества, это позволит сделать более эффективным управление, так как все будет сконцентрировано в одних руках — либо у коммунальных предприятий, либо у республиканских. По данным за 12 лет, было 61 решение Президента по 860 таким случаям.

«Зачем мы сегодня вторгаемся в эту сферу и передаем от Президента правительству решение о передаче этой собственности? — спросил Александр Лукашенко. — Это же редкий случай».

Развивая эту тему, глава государства подчеркнул, что нынешняя система действует как своеобразный фильтр, она многоступенчатая и позволяет качественно и всесторонне принимать важные решения по распоряжению собственностью. «Ведь в чем вопрос: Президент принимает решение или ниже уровень власти — ответственность другая. Если вице-премьеру Назарову приходит документ и он понимает, что это не завтра в правительстве примут решение, а надо еще Президенту донести, а там еще и Герасимов и прочие подключатся… Что Президент вообще может отвергнуть это предложение… Уже ответственность другая, — обратил внимание белорусский лидер. — Вот что мы можем при этом потерять».

Дмитрий Матусевич считает, что сейчас такая «фильтрация» решений неактуальна, потому что «нет массовых попыток передачи акций куда-то», а передавать точечно небольшие пакеты акций можно без согласования с Президентом.

«Надо иметь в виду, что сейчас массово этого нет, потому что надо идти к Президенту, а когда этого не будет, может появиться некая массовость, что допустить нельзя», — предупредил Александр Лукашенко.

Глава Госкомимущества отметил, что решения о передаче акций будут приниматься правительством путем согласования соответствующего проекта постановления со всеми заинтересованными, в том числе и с КГК. Так предусмотрено в проекте указа. «Фильтр будет работать на определенном уровне», — заверил он.

Можно ли доверить министрам вопросы отчуждения имущества?

Есть в проекте указа блок полномочий, которые передаются от Совета Министров государственным органам и организациям — это вопросы по отчуждению недвижимого и движимого имущества и передаче его в залог. В 2021 году были приняты решения по 236 таким объектам госсобственности.

«Также предлагается определять позиции представителей государства на уровне министров, а не на уровне правительства, по вопросам отчуждения недвижимого имущества стоимостью более 10 тыс. базовых величин. Таких решений было принято 125 с 2010 года, и в каждом из них могло быть несколько позиций представителей государства, но при этом отчуждалась в лучшем случае половина», — сказал Дмитрий Матусевич. Кроме того, на принятие решения уходил как минимум один квартал.

Глава государства не высказал возражений на этот счет, но предложил дополнить проект указа нормой о том, что министры смогут принимать решения об отчуждении имущества только по согласованию с местными органами власти.

«Это немного затянет процедуру», — предположил руководитель Госкомимущества.

«Процедуру затянет, если министр ненастойчив будет, а губернаторы будут волокиту устраивать (в чем я сомневаюсь, главный все равно министр). Но таким образом он поставит в известность Караника, Турчина или Кухарева, что на его территории будут какие-то манипуляции с имуществом», — сказал Президент.

Расширение полномочий местной власти

Отдельный блок проекта указа предполагает расширение полномочий местных советов депутатов в части вовлечения капитальных строений в хозяйственный оборот и возможности их продажи за одну базовую величину.

По данным Госкомимущества, две трети неиспользуемого имущества находится в ведении местных властей. Сейчас за одну базовую величину предлагается более 230 неиспользуемых объектов с обязательными условиями продажи. Но ажиотажного спроса нет (с 2015 года продано 1,8 тыс. объектов). Зато есть негативный опыт нарушения этих обязательных условий. Были случаи, когда тех, кто приобрел имущество за одну базовую величину, штрафовали за невыполнение таких условий, а размер штрафа — 100% оценочной стоимости имущества.

В проекте указа предлагается наделить местные советы депутатов полномочиями, чтобы они могли сами определять обязательные условия продажи неиспользуемого коммунального имущества за одну базовую величину, случаи его продажи по такой цене без условий либо передачу в безвозмездное пользование. Предусмотрено также их право освобождать полностью или частично покупателей от штрафных санкций за невыполнение условий продажи. Это позволит более эффективно балансировать интересы местных властей и потенциальных инвесторов, уверен Дмитрий Матусевич. «Ведь для государственных отношений важен не сам процесс, у кого имущество находится, а важно, чтобы оно приносило пользу и не генерировало убытки», — добавил он.

Органы местной власти будут привлечены и к вопросам выкупа арендаторами арендного имущества. Согласно проекту указа предусматривается возможность выкупа арендного имущества после трех лет добросовестной аренды по согласованию с местными органами власти.

После обсуждения проекта указа Президент в целом одобрил предложенные подходы и поручил в ближайшее время доработать документ и внести ему на рассмотрение.