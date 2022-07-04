Каждый второй житель ФРГ боится замерзнуть предстоящей зимой из-за нехватки газа, следует из данных опроса INSA. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

Издание обращает внимание на заявление сенатора Гамбурга по вопросам окружающей среды Йенса Керстана, который предупредил о возможном нормировании подачи горячей воды частным домохозяйствам при острой нехватке газа. По его словам, в таком случае горячая вода может быть доступна только в определенное время дня. Также рекомендовалось понизить уровень максимальной комнатной температуры.

Результаты опроса INSA также показали, что на фоне повышения цен 91% жителей Германии уже начали экономить. В основном немцы стали ограничивать себя в посещении ресторанов (54%), покупке одежды (50%) и отпуске (48%). 43% теперь экономят даже на продуктах. 40% начали уменьшать расход воды при принятии душа или ванны.

75% респондентов отметили, что повышение цен является «тяжелым» или «очень тяжелым бременем». 50% заявили, что их экономическое положение в этом году ухудшилось. При этом 46% ожидают дальнейшего ухудшения дел.

Практически каждый второй житель ФРГ (46%) из-за высоких цен уже отложил в этом году крупную покупку.

«Жизнь заметно подорожала. Почти болезненно, — отметил 50-летний житель Германии. — Я отказался от собственного отпуска. И даже в данный момент не навещаю своего отца. Единственный способ добраться к нему — на машине, но это слишком далеко и слишком дорого».

23-летняя Милена Штукерт поделилась, что стала экономить на еде, которую любит. Кроме того, чтобы сэкономить, она теперь распределяет покупки по нескольким супермаркетам, чтобы найти хорошие специальные предложения.

БЕЛТА