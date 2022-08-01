Всебелорусская акция «Народная летопись Великой Отечественной войны: вспомним всех» направлена на сбор сохранившихся воспоминаний, фотографий людей, которые участвовали в Великой Отечественной войне и внесли вклад в общую победу. Благодаря акции уже издано 2 тома и активно ведется работа над третьим.

Многие сведения из народной летописи используются и при подготовке материалов о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, проинформировал Вадим Лакиза. «Свидетельства, документы, фотографии еще раз показывают важность работы ученых, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, 52-го специализированного батальона, который проводит раскопки в местах массовых уничтожений. Комплексная работа по сохранению исторической памяти просто необходима», — уверен директор института.

Акция по созданию «Народной летописи Великой Отечественной войны: вспомним всех» была инициирована НАН Беларуси в марте 2020 года и сразу же нашла большой отклик среди белорусов. 8 июля 2020 года состоялась презентация первой книги, в которую вошло 40 материалов, представляющих сведения о почти 60 участниках войны. Помимо личных архивов граждан в подготовке первой книги были использованы научные документы, карты, материалы из художественной литературы и изобразительного искусства.

Презентация второй книги народной летописи состоялась 14 июня 2022 года на полях международной конференции «Историческая память: Великая победа, добытая единством».

По материалам БЕЛТА