Такой вопрос «Авангард» задал учащимся Бушевского детского сада-средней школы.

Татьяна КОВАЛЁВА, 7 класс:

– Не хочется, чтобы лето заканчивалось. Это пора, когда можно интересно и весело проводить время: кататься на велосипеде, гулять с друзьями, купаться и еще много чего делать. Однако по учителям и одноклассникам уже соскучилась. Поэтому 1-е сентября жду, ведь в учебном году смогу чаще видеться и общаться с ними.

Максим СИВЕНКОВ, 9 класс:

– Не могу сказать, что не люблю учиться, но в школу пока не хочу. Хотя мне интересны многие предметы, такие как химия, биология, информатика, но есть вещи, которыми мне больше нравится заниматься. Например, играть в футбол. И летом этому делу я могу посвятить гораздо больше времени, чем в учебном году.

Данила ЧАЙКОВСКИЙ, 9 класс:

– В школе у меня много друзей и знакомых, а наши учителя – самые лучшие. И мне, признаюсь, не хочется с ними расставаться, ведь поступать я решил после 9-го класса. Но это будет только через год. Уверен, он будет насыщен интересными событиями, поэтому в школу я уже хочу.

Юрий ЕЖОВ, фото автора