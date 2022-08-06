Принято считать, что лето – самое популярное время года для отдыха. Так ли это, поинтересовались у жителей райцентра.
Елена УДОДОВА,
работник РУП «Белтелеком»:
– Люблю разнообразие, поэтому отпуск не привязываю к какой-то поре года. Считаю, хорошо отдохнуть можно в любое время. Главное, чтобы было прекрасное настроение, а рядом находились родные и близкие люди.
Надежда ЖИЛИЦКАЯ,
учитель Уваровичской школы:
– У педагогов, как известно, отпуска в основном летом. Давно привыкла к этому, и лично у меня солнце, жара ассоциируются с отдыхом. А еще лето – лучшее время для поездки на море.
Оксана ЧЕЧКО,
в декретном отпуске:
– Предпочитаю делить отпуск на части: летнюю и зимнюю. На мой взгляд, это удобно и не дает «выгореть». А отдыхать, как бы сильно не любил свою работу, все-таки нужно.
Марина МАСЛЮКОВА,
воспитатель детского сада в аг. Октябрь:
– Отпуск беру летом. Более подходящего времени для отдыха, как мне кажется, не найти. Вот и сейчас, например, я в отпуске. Проходит он очень насыщенно: ездим с детьми в гомельский парк, да и дома хватает работы.
Юрий ЕЖОВ, фото автора