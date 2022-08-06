Принято считать, что лето – самое популярное время года для отдыха. Так ли это, поинтересовались у жителей райцентра.

Елена УДОДОВА,

работник РУП «Белтелеком»:

– Люблю разнообразие, поэтому отпуск не привязываю к какой-то поре года. Считаю, хорошо отдохнуть можно в любое время. Главное, чтобы было прекрасное настроение, а рядом находились родные и близкие люди.

Надежда ЖИЛИЦКАЯ,

учитель Уваровичской школы:

– У педагогов, как известно, отпуска в основном летом. Давно привыкла к этому, и лично у меня солнце, жара ассоциируются с отдыхом. А еще лето – лучшее время для поездки на море.

Оксана ЧЕЧКО,

в декретном отпуске:

– Предпочитаю делить отпуск на части: летнюю и зимнюю. На мой взгляд, это удобно и не дает «выгореть». А отдыхать, как бы сильно не любил свою работу, все-таки нужно.

Марина МАСЛЮКОВА,

воспитатель детского сада в аг. Октябрь:

– Отпуск беру летом. Более подходящего времени для отдыха, как мне кажется, не найти. Вот и сейчас, например, я в отпуске. Проходит он очень насыщенно: ездим с детьми в гомельский парк, да и дома хватает работы.

Юрий ЕЖОВ, фото автора