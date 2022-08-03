Уборка урожая – ежегодно является одной из самых значимых сельскохозяйственных компаний в стране. Уборка и переработка хлеба, очень трудоемкий процесс. Безопасность при проведении такого вида работ должна быть на первом месте и долг каждого сельского труженика, вовремя и без потерь убрать выращенный урожай, уберечь его от огня.

С целью предупреждения пожаров во время уборочной страды работники Буда-Кошелевского районного отдела по ЧС совместно с корреспондентом районной газеты «Авангард» провели рейд в местах уборки, переработки и хранения зерна, а также мониторинг на предмет пожарной безопасности техники, задействованной при уборке урожая.

Посещая объекты, спасатели обращали особое внимание на наличие и исправность первичных средств пожаротушения, оборудования техники исправными искрогасителями, наличие приспособленной для тушения пожара техники и ее обеспеченность водой, эксплуатационной документации на технологическое оборудование, соблюдение противопожарного режима, исправность источников наружного противопожарного водоснабжения.

С тружениками села провели противопожарные инструктажи, во время которых напомнили правила пользования первичными средствами пожаротушения и порядке действий в случае возникновения пожара, рассказали о необходимости постоянного контроля за противопожарным состоянием зерноуборочной техники.

Спасатели надеются, что проводя такие профилактические мероприятия, удастся не допустить возникновения чрезвычайной ситуации вследствие чего, причинения материального ущерба и уничтожения собранного зерна, ведь главная задача на сегодня не наказать аграриев, а общими усилиями сохранить ценный урожай.