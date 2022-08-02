Именно с помощью вакцинации в организме вырабатываются антитела, которые атакуют вирус в случае его попадания в организм. Вакцинированные люди защищены от заражения и дальнейшей передачи вируса, что разрывает любые цепочки передачи инфекции. А это значит, что вакцинируясь, мы защищаем не только себя, но и своих близких.

Представители ВОЗ и эксперты разных стран утверждают, что вакцинация — основной метод борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Чтобы взять заболевание под контроль, у большинства населения должны появиться антитела к возбудителю, а прививка — более эффективный и безопасный способ создания коллективного иммунитета.

Вакцинация необходима, поскольку она уменьшает вероятность тяжелой формы заболевания и снижает скорость передачи вируса. Если мы вакцинированы, мы защищаем не только себя, но и окружающих нас людей. Поскольку некоторым людям – к примеру, детям и тем, кто болен тяжелыми заболеваниями или имеет определенные виды аллергии – вакцины могут быть противопоказаны, их защита от COVID-19 зависит от наличия прививок у окружающих, которые вакцинируются и тем самым способствуют сокращению распространения болезней.

Сегодня, все кто прививаются должны понимать, что организм и иммунные системы у всех разные. Кому-то вакцинация обеспечит защиту на 100%, а кому-то – на 90%. Кто-то после вакцинации может заболеть, но заболевание будет протекать в легкой форме.

Большое количество людей, прошедших вакцинацию против COVID-19 позволит создать коллективный иммунитет, что значительно снизит риск заболевания людей пожилого возраста, беременных женщин и пациентов с тяжелыми хроническими болезнями, тем, кому противопоказана вакцинация и которые рискуют гораздо сильнее — ведь именно у них чаще всего развиваются осложнения.

Согласно рекомендациям ВОЗ, вакцинация показана всем людям, не имеющим противопоказаний, включая уже перенесших COVID-19, ввиду риска повторного заражения, и людей с сопутствующей патологией, ввиду того, что польза от вакцинации превышает возможный риск.

Для разработки вакцин от COVID-19 используются различные технологические платформы. Лидирующие позиции занимают векторные вакцины, на основе рекомбинантных вирусных векторов и инактивированные цельновирионные вакцины.

В Гомельской области для специфической профилактики COVID-19 используются векторные вакцины: Гам-КОВИД-Вак («Спутник V») и «Спутник Лайт», РФ; Гам-КОВИД-Вак («Спутник V»), РБ; инактивированная вакцина SARS-CoV-2 («Vero Cell»), КНР.

«Спутник V» первая в мире зарегистрированная вакцина на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Она используется уже в порядка 70 странах, в которых проживает около 40% мирового населения. Данная вакцина разработана Федеральным государственным бюджетным учреждением «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – центр Гамалеи), который считается ведущим исследовательским учреждением в мире в своей сфере.

Исследование вакцины «Спутник V» с участием около 20 тысяч человек продемонстрировало 91,6%-ю эффективность в профилактике COVID-19 при двукратном введении препарата с интервалом в 21 день. Через 21 день после первой инъекции заболевание было зарегистрировано у 16 человек из 14 964 в группе вакцинированных и у 62 человек из 4 902 в группе плацебо.

«Спутник Лайт» представляет собой первый компонент вакцины «Спутник V» и предполагает однократное введение. Исследование препарата в группе из 30 здоровых добровольцев продемонстрировало формирование гуморального иммунитета у 96,88% участников на 28-й день, а клеточного иммунитета против S белка SARS-Cov2 у всех участников, при этом у лиц с предшествующим иммунитетом к коронавирусу отмечался выраженный рост титра антител на 10-й день после вакцинации.

«Vero Cell» создана на основе инактивированного (убитого) коронавируса, состоящая из микробных частиц, которые выращены в культуре клеток, а затем были убиты при помощи метода термической обработки либо воздействием формальдегида. Поскольку весь вирус представлен иммунной системе, иммунный ответ, вероятно, будет нацелен не только на спайковый (S белок) SARS-CoV-2, но также на матрикс, оболочку и нуклеопротеин.

В Республике Беларусь внедрен план поэтапной вакцинации населения. По этим плану приоритет отдаётся тем, кто подвержен наибольшему риску осложнений, например, пожилым людям и тем, кто подвержен высокому риску заражения и передачи, например, медицинским работникам.

На территории Гомельской области прививочная кампания реализуется в рамках Национального плана мероприятий по вакцинации против инфекции COVID-19 в Республике Беларусь на 2021-2022 годы, а также в рамках решения Гомельского областного исполнительного комитета от 02.04.2021 года №241 «Об организации вакцинации населения против инфекции COVID-19».

По результатам четырех этапов вакцинации показатели охвата профилактическими прививками среди работников учреждений образования, социальной сферы, медицинских работников составили от 88,5% до 92,5%; среди лиц с хроническими заболеваниями, старше 60 лет – 86,8% и 86,3%; среди работников торговли, сферы бытового обслуживания, работников службы ЖКХ — 84,3%, работников транспортных организаций -85,9%.

С 27 декабря 2021г. в области стартовала вакцинация детей в возрасте 12-17 лет с использованием инактивированной вакцины «Vero Cell» (КНР). По состоянию на 20.07.2022г. полный курс вакцинации получили более 35% детей в возрасте 12-17 лет.

Тактика вакцинации включает основную (первичную) вакцинацию и бустерную вакцинацию.

Полный курс основной (первичной) вакцинации получили

72% населения.

В настоящий момент эпидемиологическая ситуация по заболеваемости инфекцией COVID-19 спокойная. Количество вновь выявляемых заболевших находится на минимальном уровне за весь период эпидемического осложнения. В день по области регистрируется от 2 до 5 случаев заболеваний. Однако, эпидемическая ситуация на сопредельных территориях в странах Европы и Прибалтики характеризуется ростом заболеваемости. По прогнозам Министерства здравоохранения подъем заболеваемости ожидается в сентябре и весь осенний период. Насколько интенсивный будет этот подъем и сколько потребуется ресурсов для лечения заболевших, прямо пропорционально зависит от качества иммунной прослойки населения в этот период.

Вакцинация населения показала большую эффективность в борьбе с данной инфекцией. Создание коллективного иммунитета (вакцинировано 72% населения) позволило стабилизировать заболеваемость и перевести вирус в «спящее» состояние – когда он становится низко вирулентным и не вызывает массовых заболеваний.

Клетки памяти, которые образуются после основной (первичной) вакцинации, не могут полностью защитить человека от инфицирования меняющимися штаммами COVID-19, необходим также высокий уровень антител, которого можно достичь благодаря бустерной вакцинации.

Министерством здравоохранения Республики Беларусь определен охват бустерной вакцинацией не менее 90% от вакцинированных основной (первичной) вакцинацией в срок до 30.12.2022г.

В настоящий момент бустерной вакцинацией уже привито более 200 тысяч человек или 22,9% от подлежащих лиц, прошедших полный курс вакцинации.

Бустерная вакцинация может быть сделана после выздоровления пациента в период, который определяется тяжестью течения острого заболевания, в том числе перенесенной COVID-19, и составляет 2-8 недель после выздоровления.

После перенесенного заболевания в легкой форме вакцинация может проводиться не ранее чем через 2 недели после выздоровления. Если заболевание перенесено в среднетяжелой форме, то вакцинация может проводиться не ранее, чем через 4 недели, в тяжелой форме — не ранее чем через 6 недель. Если пациент перенес тяжелую форму заболевания с осложнениями, то проведение вакцинации возможно не ранее, чем через 8 недель после выздоровления.

Целесообразно соблюдать минимальный интервал в 2 недели между введением вакцины против COVID-19 и любой другой вакцины. Лечебно-профилактический курс иммунизации против бешенства, экстренная профилактика столбняка и вакцинация против других инфекций по эпидемическим показаниям проводятся по жизненным показаниям, независимо от того, за сколько времени до этого была начата (закончена) вакцинация против COVID-19.

Бустерная вакцинация включает введение одной дозы вакцины через 6 и более месяцев после законченной основной (первичной) вакцинации и (или) ранее проведенной бустерной вакцинации. Проводится лицам старше 18 лет и старше с использованием вакцин «Спутник Лайт», Гам-КОВИД-Вак («Спутник V»); в период беременности и грудного вскармливания с использованием вакцины Sinopharm (Vero Cell), производитель КНР.

В соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения Республики Беларусь бустерная вакцинация против COVID-19 проводится в следующем порядке:

— первая бустерная вакцинация после законченной основной (первичной) вакцинации, проведенной вакцинами Гам-КОВИД-Вак (две дозы), SINOPHARM (две дозы), КовиВак (две дозы) используется вакцина СПУТНИК ЛАЙТ; после законченной основной (первичной) вакцинации, проведенной вакциной СПУТНИК ЛАЙТ (одна доза) используется компонент 2 вакцины Гам-КОВИД-Вак.

— вторая бустерная вакцинация после первой бустерной вакцинации, проведенной вакциной СПУТНИК ЛАЙТ, используется компонент 2 вакцины Гам-КОВИД-Вак; после первой бустерной вакцинации, проведенной вакциной SINOPHARM, используется компонент 1 вакцины Гам-КОВИД-Вак или Спутник Лайт.

— третья бустерная вакцинация после второй бустерной вакцинации, проведенной компонентом 2 вакцины Гам-КОВИД-Вак, используется компонент 1 вакцины Гам-КОВИД-Вак; после второй бустерной вакцинации, проведенной компонентом 1 вакцины Гам-КОВИД-Вак, используется компонент 2 вакцины Гам-КОВИД-Вак.

Данная тактика вакцинации будет способствовать быстрому и эффективному усилению иммунитета иммунитета к вирусу SARS-CoV-2 и поддержанию концентрации антител на высоком уровне.

В условиях глобальной пандемии и изменчивости вируса SARS-CoV-2 наиболее эффективным средством управления эпидемическим процессом новой коронавирусной инфекции является формирование коллективного иммунитета с помощью вакцинации населения.

Согласно рекомендациям ВОЗ, вакцинация показана всем людям, не имеющим противопоказаний включая уже перенесших COVID-19, ввиду риска повторного заражения, и людей с сопутствующей патологией, ввиду того, что польза от вакцинации превышает возможный риск.

Вакцинация необходима, так как главная ценность – это здоровье и жизнь человека, поэтому необходимо принять меры для их сохранения.

Буда-Кошелевский районный ЦГЭ