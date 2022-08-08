О намерении посетить Миорский металлопрокатный завод глава государства заявил еще в конце прошлого года. Назначая в декабре вице-премьера Александра Субботина новым губернатором Витебской области, Президент подчеркнул, что предприятие (неожиданно оказавшееся в сложном положении) должно работать. «Неплохой завод по своим технологическим параметрам. Но есть там определенные недостатки, связанные и с уголовной ответственностью тех, кто хозяйничал на этом заводе. Если не знакомы, ознакомьтесь тщательно с этим вопросом. Потому что я собираюсь приехать в Миоры», — заявил Александр Лукашенко. Двумя месяцами ранее он поставил задачу и правительству — обеспечить стабильную работу завода и сохранить коллектив. С главой государства согласовали необходимые шаги, и спустя 10 месяцев Президент лично побывал на заводе.

Что известно о Миорском металлопрокатном заводе

Приезд Президента

Занять свой рынок

Неизвестные ранее подробности

Что будет теперь с миорским заводом

Героя Беларуси за предприятие

Что в итоге

Что известно о Миорском металлопрокатном заводе

В 2013 году Александр Лукашенко своим распоряжением выделил участок под строительство завода в 2,5 км от миорской железнодорожной станции, напрямую связанной с крупными транспортными магистралями. Через год был подписан указ о реализации инвестиционного проекта.

Главным инвестором стала австрийская компания ММРZ GmbH, оборудование и технологии поставило немецкое предприятие SMS Group GmbH. Завод должны были ввести в эксплуатацию в IV квартале 2020 года, ожидалось, что через год он выйдет на проектную мощность. Но, как рассказывал премьер-министр, собственниками были допущены «как экономические просчеты, так и определенные элементы деловой нечистоплотности», в итоге бизнес-план так и не был выполнен. Завод, аналогов которому практически нет во всем СНГ, погряз в долгах и убытках.

Сейчас, после вмешательства государства, Миорский металлопрокатный завод вступает в активный режим работы. В апреле предприятие произвело 200 т белой жести, в мае 1,4 тыс. т, а показатели июля приблизились к 5 тыс. т. (всего же мощности предприятия рассчитаны на производство до 150 тыс. т белой жести в год). Причем завод выпускает белую жесть той толщины, которую не производит ни одно другое предприятие.

Одновременно Экономический суд Витебской области по заявлению Беларусбанка открыл конкурсное производство в отношении Миорского металлопрокатного завода и определил начать подготовку дела об экономической несостоятельности предприятия к судебному разбирательству. Первое собрание кредиторов назначили на 5 октября, а судебное заседание — на 10 ноября.

Приезд Президента

Визит Александра Лукашенко, похоже, внес коррективы в планы предприятия. Причем существенные. Чиновники, встретив главу государства у административного корпуса, даже не успели отчитаться о проделанной работе. Президент сразу же перешел к делу: «Давайте начнем с сырья. Потом производство, склад готовой продукции». И направился на завод.

Уже по дороге к заводским корпусам стало понятно: глава государства намерен прекратить эту волокиту с предприятием. «Мы же не можем кувыркаться: поработали, остановили, снова поработали, остановили. Тут же люди работают», — подчеркнул он.

«Идеальное предприятие превратили в банкрота. У нас предприятий таких нет. Это суперпредприятие. Тут просто надо засучить рукава и производить продукцию, сбывать, — Александр Лукашенко был настроен решительно. — Чтобы в течение недели здесь был завод с директором. Никакого банкротства, никакого антикризисного управляющего. Будет директор — он будет заниматься кризисом. Надо прекратить всю эту болтовню».

Занять свой рынок

Поставки сырья и сбыт готовой продукции — все эти вопросы взяты на особый контроль. По планам правительства в 2024 году завод заработает на полную мощность. Сейчас задача предприятия — выйти до конца года на переработку минимум 8-9 тыс. т в месяц и начать получать прибыль.

Как пояснил вице-премьер Юрий Назаров, преимущество завода в том, что здесь изготавливают самую тонкую белую жесть на постсоветском пространстве. Она используется для упаковки в пищевой, парфюмерной, нефтехимической продукции. В Беларуси объем рынка — около 30-35 тыс. т.

«Мы убедились, что все это надо. И то, что мы начали делать, — это крайне нужное. Это импортозамещение, и как минимум 35 тыс. т мы можем потреблять внутри Беларуси», — отметил глава государства.

При этом Президент подчеркнул, что предприятие должно обслуживать 100% белорусского рынка: «Сейчас шанс. Сегодня мы свободны. Ребята (имеется в виду Запад. — Прим. БЕЛТА), вы против нас драконовские меры? До свидания! Мы должны выстроить, занять свой рынок».

Ознакомившись с производством и выпускаемой заводом продукцией, Александр Лукашенко встретился с работниками предприятия. Похоже, то, что рассказал Президент, стало для них сюрпризом.

Неизвестные ранее подробности

Еще в прошлом году в СМИ проскакивала информация, что руководство миорского завода задержано. Подробностей силовые структуры не раскрывали. На встрече с заводчанами Александр Лукашенко рассказал, что же все-таки случилось.

По его словам, прежние собственники еще на стадии строительства украли у предприятия много денег. Ранее сообщалось, что инвестор вложил около 400 млн евро. Для этого банки выдали беспрецедентные кредиты. «Завод этот столько стоить не может. Это мы видим в первом приближении. Значит, те, кто обещал построить этот завод, взяли кредиты в банках, заказали, привезли оборудование, построили завод. Дорого. Где деньги? Это главный вопрос к тем, кто сегодня находится в следственном изоляторе», — отметил Президент.

Глава государства подчеркнул: все проходящие по уголовному делу должны компенсировать нанесенный государству и людям ущерб. «Если они не поняли, что в Беларуси рано или поздно с тебя спросят, где украл и сколько украл, — обратил он внимание. — Непозволительно воровать. Поэтому деньги «в кассу» — завтра приходите. Если ваше ходатайство будет, рассмотрю его в течение недели».

Что будет теперь с миорским заводом

Все долги, которые накопило предприятие (а сумма не то что не маленькая, а огромная — за прошлый год сформировалось почти $400 млн невозвратных средств кредиторам), государство берет на себя. Завод также становится государственным, заявил Александр Лукашенко на встрече с трудовым коллективом.

«Ваш руководитель с сегодняшнего дня — полноправный директор (речь о заместителе генерального директора по производству Владимире Дьяконове. — Прим. БЕЛТА). Никаких банкротств, никаких производств — там черт знает что понавыдумывали. С сегодняшнего дня вы работаете как предприятие белорусское, государственное. В связи с тем, что частники не выполнили свои обязательства, завод был изъят», — заявил Президент.

Владимир Дьяконов был выбран новым руководителем неспроста. Пока глава государства знакомился с производством, тот подробнейшим образом рассказал ему о состоянии предприятия и технологическом процессе. Такая погруженность, по всей видимости, зацепила главу государства.

«Ты с сегодня полноправный директор. На этой неделе все юридические моменты будут отрегулированы», — пообещал он.

Построенный на краю Витебской области завод, считайте, настоящее спасение как минимум для Миорского района. Высокотехнологичное производство подтянет за собой и другие сферы жизни. Так что от судьбы завода напрямую зависит судьба самих Миор, а значит, и горожан.

«В обиду мы никого из вас не дадим. Поэтому вы можете спокойно работать. Завод будет работать именно так, как мы когда-то мыслили. Вот цель моего приезда, — пояснил Александр Лукашенко. — Я хочу, чтобы вы работали, потому что вы — это весь Миорский край. Если ваш завод будет работать, это потянет весь край вверх».

По похожему пути государство старается идти не только в Миорах. Правда, создать масштабные производства в небольших городах не всегда целесообразно: они притягивают кадры, и в результате становится недостаточно рабочих рук в том же сельском хозяйстве. Самым оптимальным вариантом Александр Лукашенко считает организацию в каждом районе небольшого производства максимум на 60 рабочих мест.

Героя Беларуси за предприятие

У президентского визита на миорский завод был еще один итог. Сам Александр Лукашенко назвал его «самым главным итогом».

«Мы уже договорились о двух Героях Беларуси, которые выполнят порученное им и получат звезды героя. Этот завод должен рождать новых героев для Беларуси», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Кому именно поставлена задача вывести работу завода на полную мощность взамен на самое высокое в Беларуси звание, глава государства не стал уточнять. Но руководить предприятием станет заместитель генерального директора по производству Владимир Дьяконов.

«Имена не называю пока. Когда выполнят то, что обещали, я выполню свое обещание», — подытожил Президент.

Что в итоге

Владимир Дьяконов родом из России. Долгое время он работал на Магнитогорском металлургическом комбинате, прозванном в народе «Магнитка». Когда его пригласили в Миоры, он с удовольствием согласился и решил остаться в Беларуси. Теперь ему предстоит превратить завод в настоящего промышленного гиганта, каким его и хотели построить. Ответственность большая, но Владимир Анатольевич настроен по-боевому.

«Этот завод ноу-хау в металлургии. Это самая последняя ступень, которую мы здесь и реализуем. Глобальная задача — наладить непрерывный технологический процесс, который будет обеспечивать все потребности и Беларуси, и России», — сказал он.

Белта