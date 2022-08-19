Во время 63-й сессии Генеральной ассамблей ООН Всемирный день гуманитарной помощи был учрежден 19 августа. Дата была выбрано неслучайно: в 2003 году в этот день в штаб-квартире ООН в Багдаде прогремел взрыв, который унес 22 жизни, а еще 150 получили ранения разной степени тяжести. Как дань памяти работникам гуманитарной сферы ООН, которые погибли от взрыва, 19 августа отмечается Всемирный день гуманитарной помощи. Корреспондент БЕЛТА побеседовал с официальным представителем МЧС Евгением Барановским и первым заместителем начальника главного управления аварийно-спасательных служб и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Алексеем Иоффе. Сотрудники министерства рассказали, как в Беларуси налажен механизм поставок гуманитарной помощи, с какими чрезвычайными ситуациями белорусские спасатели борются за рубежом и каким странам нашим государством оказывалась гуманитарная помощь.

— Расскажите, как в нашей стране обстоят дела с оказанием гуманитарной помощи другим государствам?

Евгений Барановский: «Сегодня у нас в стране выстроена максимально эффективная система для оказания гуманитарной помощи пострадавшим государствам. Это говорит о ценностях белорусского государства, о менталитете белорусского народа. Мы всегда готовы подставить плечо людям, которые попали в беду. Это и наши соседи, и страны дальнего зарубежья, и наши партнеры, и братский украинский народ. Для этого у нас созданы все условия. Процесс принятия таких решений у нас полностью отработан. Указом Президента определен порядок принятия решений о направлении гуманитарной помощи. Более того, принимать решения в этой связи может и министр по чрезвычайным ситуациям, если это касается направления команды спасателей в соответствии с международным договором о сотрудничестве».

— В какие страны Беларусь направляла гуманитарную помощь?

Евгений Барановский: «С момента образования МЧС с 1999 года Беларусь оказывала международную гуманитарную помощь 32 государствам 76 раз. Наибольшее количество раз гуманитарная помощь оказывалась России. Таких акций было 10. Кроме того, семь раз гуманитарная помощь была оказана Китаю, шесть раз она оказывалась Украине и пять раз — Таджикистану. Что касается прошлого года, то Беларусью была оказана гуманитарная помощь Венесуэле, Китаю, Кубе, Таджикистану, Мозамбику и Зимбабве».

— В преодолении каких чрезвычайных ситуаций белорусские спасатели помогают другим странам?

Алексей Иоффе: «В 2013 году была оказана помощь в преодолении последствий паводка в Амурской области России. На помощь коллегам для преодоления последствий обширных наводнений белорусские спасатели в 2014 году отправлялись в Сербию. Наши сотрудники также помогали в тушении лесных пожаров в Боржомском ущелье Грузии в 2017 году, куда был направлен вертолет Ми-26 с водосливным механизмом. В непростых условиях наши спасатели внесли максимально возможный вклад в тушение такого сложного пожара. В прошлом году мы также помогли Таджикистану, когда в этом государстве возник кризис с мигрантами из Афганистана. В Таджикистан были поставлены палатки, дизельные генераторы, постельные принадлежности, консервы, термометры для организации лагерей в приграничных районах».

— Если говорить о более дальних странах, то куда Беларусь направляла гуманитарную помощь?

Алексей Иоффе: «Осенью прошлого года Вьетнам запросил у нас помощь для борьбы с коронавирусом. Речь шла о необходимости в медицинском оборудовании, мебели, комбинезонах. Наши отечественные предприятия отгружали медицинское оборудование и медикаменты для дальнейшего направления во Вьетнам. В связи с непростой экономической ситуацией на Кубе Беларусь организовала доставку материальных ценностей на сумму более Br1 млн. Они были доставлены морским транспортом в трех 40-футовых морских контейнерах. Подобный груз был направлен в Венесуэлу, но уже воздушным путем. Наша страна не осталась в стороне от непростой обстановки в Сирии, куда морским путем были поставлены лекарственные препараты, трансформаторы, сахар и даже шесть автомобилей производства МАЗ. Работники предприятия провели регламентные работы по обслуживанию техники, после чего она была передана сирийским властям».

Евгений Барановский: «Следует отметить и ту помощь, которая оказывалась Беларусью нашим ближайшим соседям. В частности, братскому украинскому народу. Для граждан Украины в Гомельской области был организован мобильный пункт приема беженцев и пункт оказания помощи».

— Что именно он из себя представлял?

Алексей Иоффе : «Можно сказать, это был своего рода перевалочный пункт. Людям предоставлялось медицинское обеспечение, питание и возможность отдохнуть. После этого определялись места, куда их направлять далее. Когда они выражали готовность остаться в нашей стране, их отправляли в стационарные пункты приема беженцев».

— Если вспомнить ситуацию с беженцами на белорусско-польской границе, то какую помощь МЧС оказывало этим людям?

Алексей Иоффе: «Людей разместили в здании, которое было адаптировано для проживания с соблюдением всех правил безопасности. Наши подразделения вели круглосуточное дежурство. Весь тот период, когда мигранты размещались на границе, там круглые сутки дежурили пожарные автомобили. Там же размещались личный и инженерно-инспекторский составы. Более того, наши работники проводили обучающие мероприятия для детей. В развлекательной форме рассказывали о правилах безопасности, присматривали за детьми в целях избежания несчастных случаев».

— Существуют ли международные стандарта оказания гуманитарной помощи и соответствуют ли им белорусские спасатели?

Евгений Барановский: «Существуют. На глобальном уровне этим занимается Управление ООН по координации гуманитарных вопросов. Разработаны международные стандарты направления и получения гуманитарной помощи, которые в полной мере применяются в Республике Беларусь. У нас есть международный поисково-спасательный отряд РОСН, который аттестован по требованиям ИНСАРАГ — Международной консультативной группы ООН по поиску и спасению. Наш отряд включен в реестр международных поисково-спасательных отрядов ООН и является отрядом тяжелого класса. Таких во всем мире всего 35. Этот отряд способен выполнять работу в самых тяжелых условиях. В 2013 году мы прошли первую международную аттестацию по этим стандартам. В 2018 была переаттестация, в ходе которой подтвердили высокий уровень боеготовности отряда и эффективности национальной системы чрезвычайного гуманитарного реагирования в целом. ООН организовывает очень серьезную внешнюю классификацию и направляет международных экспертов, которые в течение нескольких дней наблюдают за работой отряда. В 2025 году у нас запланирована очередная переаттестация».

— Каким образом осуществляется доставка гуманитарной помощи другим государствам?

Алексей Иоффе : «Для доставки грузов гуманитарной помощи работниками ОПЧС определяются оптимальные способы: автомобильным, железнодорожным, морским и авиационным транспортом. В каждом конкретном случае при определении способа доставки исходят из объема и веса грузов, срочности в получении направляемых грузов, удаленности принимающего государства, финансовых и иных возможностях направляющей стороны. Для выстраивания логистики доставки грузов морским и железнодорожным транспортом МЧС взаимодействует с Министерством транспорта и коммуникаций, БелЖД, РТЭУП «Белинтертранс — транспортно-логистический центр». В случаях, когда доставка грузов предполагается воздушным транспортом, МЧС направляет соответствующие запросы о возможности предоставления воздушного судна в Министерство обороны, белорусские авиакомпании «Трансавиаэкспорт», «РАДА», «РубиСтар». Доставка грузов автомобильным транспортом, как правило осуществляется транспортными средствами МЧС. В целом, можно сказать, что министерство по чрезвычайным ситуациям в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций способно осуществлять направление своих сил и средств как в страны ближнего, так и дальнего зарубежья».

— Были ли случаи, когда Беларусь обращалась за гуманитарной помощью?

Евгений Барановский: «Мы исходим из той концепции национальной безопасности, чтобы обеспечить ликвидацию любой чрезвычайной ситуации своими собственными средствами. Конечно, хорошо рассчитывать на помощь, устанавливать доброжелательные, доверительные, профессиональные взаимоотношения с другими государствами, с аварийно-спасательными ведомствами других стран для того, чтобы получить при необходимости ту или иную поддержку и содействие. Вместе с тем сегодня у нас достаточно сил и средств, а также существующих механизмов взаимодействия со всеми республиканскими органами государственного управления и местными властями для того, чтобы обеспечить безопасность наших граждан при чрезвычайных ситуациях. Вместе с тем мы развиваем наши партнерские взаимоотношения с другими странами для того, чтобы изучать международный опыт и отрабатывать навыки по спасению людей в условиях, несвойственных для Республики Беларусь».

Алексей Иоффе: «Например, наши спасатели ездили в Узбекистан и Таджикистан на учения для отработки методов и подходов проведения аварийно-спасательных работ в горной местности».

— Какие виды гуманитарной помощи оказывала Беларусь?

Евгений Барановский: «Это могут быть команды спасателей для оперативного реагирования и оказания помощи пострадавшим при различных чрезвычайных ситуациях. Будь то пожары, наводнения, химические аварии, землетрясения. Кроме спасателей, может быть направлено продовольствие, медикаменты. Были даже примеры, когда оказывалась финансовая помощь денежным чеком. Таким образом мы помогали Японии, Китаю, Шри-Ланке».

Алексей Иоффе: «Были случаи, когда после прорыва плотины в России и последовавшего за ним полномасштабного наводнения Беларусь направила туда строителей. Пострадала критически важная инфраструктура, поэтому была необходима и такая помощь. Для школ была поставлена мебель. Все это закреплено и определено, и Беларусь имеет опыт оказания всех видов гуманитарной помощи».

БЕЛТА.